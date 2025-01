CAC 40: tentative de rebond à la veille de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 08:25









(CercleFinance.com) - Après deux séances de baisse, la Bourse de Paris devrait tenter de repartir de l'avant mardi matin dans les premiers échanges, même si l'imminence de la publication des chiffres mensuels de l'inflation américaine pourrait quelque peu limiter la prise de risques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - se traiter à 7475,5 points, en hausse de 63,5 points, laissant entrevoir une ouverture dans le vert.



Le marché parisien avait conclu la première séance de la semaine sur un repli limité de 0,3% à 7408 points, après avoir lâché jusqu'à 1% dans le courant de la matinée.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont quant à eux fini en ordre dispersé lundi, le grands indices new-yorkais ayant terminé la journée sur des scores limités.



Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait de 0,9%, le S&P 500 grignotait 0,2% tandis que le Nasdaq reculait de 0,4%.



'Voilà un exemple classique illustrant à quel point une réaction défavorable aux chiffres de l'emploi ne dure jamais très longtemps', commentent les analystes de Danske Bank.



'C'est la raison pour laquelle nous considérons que les solides indicateurs économiques qui ont récemment publiés aux Etats-Unis constituent un élément positif pour les marchés d'actions, même si ces derniers n'ont pas affiché de très bonnes performances dernièrement', souligne la banque danoise.



L'attentisme devrait toutefois dominer les échanges aujourd'hui, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication demain des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.



Les ventes de détail pour le mois de décembre, attendues jeudi, offriront également un éclairage intéressant sur l'état actuel de la conjoncture Outre-Atlantique.



'Si l'inflation de base sur un an dépasse le consensus de 3,3% et si les ventes au détail progressent moins que les 0,6% espérés par le marché, les anticipations d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed vont se renforcer, ce qui viendrait soutenir le dollar et porter le rendement des Treasuries à dix ans au-delà de la barre de 4,80%', prévient Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



La parution, aujourd'hui à 14h30, des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de décembre fournira aux investisseurs une première idée de ce qui les attendra demain avec l'indice CPI.



Les analystes estiment toutefois que les intervenants de marché pourraient être réticents à bâtir des positions trop importantes en attendant l'investiture de Donald Trump en tant que 47ème président américain lundi prochain.



La prudence semble d'autant plus de mise que l'homme d'affaires new-yorkais est jusqu'ici resté plutôt évasif sur l'ampleur et le spectre des taxes douanières qui seront instaurées après son installation à la Maison Blanche.



Sur le marché obligataire, la hausse des taux longs américains se poursuit, avec un rendement des T-Bonds US à dix ans qui culmine au-delà de 4,80%, au plus haut depuis octobre 2023.



Les tensions sur les taux n'affectent pas que les emprunts américains, puisque le rendement des Bunds à dix ans se tend au-delà de 2,68% tandis que celui des OAT françaises de même échéance grimpe de 3,5 points vers 3,46%, ce qui conduit le 'spread' France/Allemagne à s'accroître à plus de 87,5 points de base.



Du côté des changes, l'euro parvient à revenir au-delà de 1,0250 face au dollar pour revenir autour de 1,0260.



Les cours du pétrole consolident un peu après leur récente série haussière, qui avait conduit le baril de brut léger américain (WTI) à franchir le seuil des 80 dollars pour la première fois depuis le mois d'août dernier.



Suite aux nouvelles sanctions imposées par Washington au secteur énergétique russe, les investisseurs se disent que l'Inde et la Chine, entre autres, vont devoir trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.



Ce matin, le WTI recule légèrement de 0,6% à 78,4 dollars tandis que le Brent de Mer du Nord lâche 0,6% à 80,5 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.