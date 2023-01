CAC 40: tendance de fond haussière avant l'inflation aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 08:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de hausse ininterrompu jeudi matin, portée par l'anticipation d'un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis cet après-midi.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - avance de 12,5 points à 6939 points, annonçant un début de séance en légère progression.



Les investisseurs devraient éviter de prendre des positions trop importantes à quelques heures du rapport sur l'inflation américaine, qui constituera le point d'orgue de cette semaine boursière.



Fébriles face à l'évolution de la politique monétaire de la Fed, les intervenants espèrent que ces chiffres confirmeront que les prix ont atteint un pic, voire qu'il commencent à refluer pour de bon.



Les opérateurs de marché seront particulièrement attentifs à l'indice des prix à la consommation hors énergie et produits alimentaires, dit 'core', qui constitue l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale.



Les investisseurs s'attendent à ce que l'inflation de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, atteigne un taux annuel de 5,7% en décembre, contre 6% le mois précédent et un plus haut de 6,6% au mois de septembre.



Ces chiffres seront très attendus pour tenter de déterminer la politique monétaire à venir de la Fed, dont la prochaine réunion est prévue les 31 janvier et 1er février.



La statistique sera également cruciale pour protéger les scores accumulés au cours du début d'année tonitruant signé par les marchés boursiers.



Si l'exercice 2022 s'était révélé douloureux, le bilan depuis le 1er janvier s'avère lui bien plus positif sur les marchés d'actions, avec une hausse de près de 5% pour l'indice MSCI World en moins de deux semaines.



Aux Etats-Unis, le S&P 500 a gagné 3,4% sur la période et le Nasdaq a repris environ 4,4%.



A Paris, où le CAC a bondi de 7% depuis le début de l'année pour repasser au-dessus du seuil symbolique des 6900 points, aucun signe de retournement n'apparaît pour le moment et les analystes techniques s'attendent à ce que l'indice parisien renoue rapidement avec la zone déjà testée des 6910/6950 points.