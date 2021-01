Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : sur la défensive avant une déferlante de résultats Cercle Finance • 26/01/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, les investisseurs restant sur la défensive avant une déferlante de résultats de sociétés au cours des jours qui viennent. D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 se dirigerait vers un repli de l'ordre de 0,2% en début de séance. Les intervenants de marché se préparent à une vague des résultats trimestriels qui pourraient réserver de bonnes surprises, mais le niveau élevé des valorisations, notamment aux Etats-Unis, menace de condamner les places boursières au surplace. 'Les ratios de capitalisation sur les marchés actions sont historiquement élevés', fait valoir Christophe Morel, chef économiste chez Groupama AM, dans une récente note de recherche. 'Ainsi, sur le marché américain, le ratio CAPE (cyclically adjusted price earning) de R. Shiller est supérieur à 30, une zone testée à seulement 4 reprises à savoir à l'automne 1929, entre mi-1997 et mi-2001, en 2018 et depuis août 2020', souligne l'analyste. La saison des résultats, lancée il y a 10 jours avec les publications financières, va entrer dans le dur à partir d'aujourd'hui avec les comptes trimestriels de nombreux poids lourds comme GE, Johnson & Johnson et 3M, parmi d'autres. Boeing, Intel et Tesla enchaîneront demain, suivis jeudi de McDonald's et Visa. En Europe, les géants suisses UBS et Novartis ont levé le voile ce matin sur leurs performances de quatrième trimestre. Si le groupe financier semble avoir largement dépassé les attentes, le laboratoire pharmaceutique a, a priori, fait moins bien que prévu. La circonspection des investisseurs s'explique d'autant plus qu'après un solide début d'année, les places boursières mondiales ont eu tendance à perdre du terrain ces deux dernières semaines. Si les politiques budgétaires et monétaires continuent de constituer un facteur de soutien pour les Bourses, les investisseurs espèrent maintenant que les fondamentaux, à commencer par les résultats des entreprises, soutiendront aussi les gains des marchés à l'avenir.

