CAC 40: stupeur et tremblements dans le sillage de Trump information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en forte baisse jeudi matin, l'annonce hier par Donald Trump de la mise en place de nouveaux droits de douane ayant renforcé la crainte d'une guerre commerciale mauvaise pour l'économie mondiale.



Selon les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 pourrait devrait ouvrir la séance sur des pertes comprises entre 1,5% et 1,8%.



Lors de son discours prononcé mercredi soir depuis la roseraie de la Maison Blanche, le président américain a dévoilé une série de mesures imposant des droits de douane de base minimum de 10%, voire des taux bien plus élevés concernant certains pays.



D'après la tableau qu'il a présenté, la Chine sera ainsi soumise à des droits de douane de 34%, l'Union européenne de 20%, le Japon de 24%, l'Inde de 26%, le Vietnam de 46% et le Royaume-Uni de 10%, le Canada et le Mexique étant pour l'étant exemptés de surtaxes.



'La mauvaise surprise, c'est l'approche qu'il a adoptée vis-à-vis de la Chine, qui est de très mauvaise augure au vu du rôle d'interconnecteur que joue son économie au niveau mondial', s'inquiète un analyste.



Si Washington assure que sa politique protectionniste vise à démarrer des négociations avec les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, les investisseurs redoutent plutôt une escalade de tensions avec des mesures de rétorsion susceptibles d'être prises rapidement par les pays visés.



Sachant que les nouveaux droits de douane doivent entrer en vigueur les 5 et 9 avril, la marge de manoeuvre pour démarrer des discussions commerciales s'avère en effet particulièrement limitée.



'C'est le pire parmi tous les pires scénarios possibles', déplore Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities.



Depuis plusieurs semaines, bon nombre de spécialistes mettaient en garde contre le fait que de telles initiatives risquaient de provoquer une remontée de l'inflation pour les consommateurs comme pour les entreprises aux Etats-Unis, mais aussi qu'elles risquaient de nuire à la croissance en perturbant le commerce mondial.



D'après les calculs de Deutsche Bank, ce texte pourrait facilement amputer entre 1% et 1,5% de croissance à l'économie américaine cette année, tout en accroissant l'inflation de base du même montant.



'Bonne chance pour obtenir des baisses de taux de la part de la Fed avec tous les répercussions économiques que cette politique implique', avertit Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Sans surprise, les marchés financiers ont réagi de manière très négative aux déclarations de Trump.



En Asie, la Bourse de Tokyo décrochait de plus de 3,3% en fin de séance, les valeurs exportées étant particulièrement affectées par ce changement d'ambiance.



L'indice Hang Seng de Hong Kong accusait un repli plus limité de 1,9%.



A Wall Street, où les indices avaient fini en hausse avant le décret de Donald Trump, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent une chute de 2,2% à 3,5% à l'ouverture jeudi, selon les indices.



De tels scores seraient de nature de refaire plonger le S&P 500 en territoire de correction, comme il y a un mois.



Dans un tel contexte, les nombreux indicateurs figurant au menu du jour pourraient bien passer au second plan, à commencer par les PMI des services attendus dans le courant de la matinée en Europe.



Aux Etats-Unis paraîtront dans l'après-midi les chiffres de la balance commerciale pour le mois de février, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ainsi que l'ISM des services.





