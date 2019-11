Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : stabilité en vue faute de catalyseurs Cercle Finance • 07/11/2019 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, les investisseurs ne trouvant pas de nouveaux catalyseurs pour faire monter encore le marché, qui a récemment atteint des sommets. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin novembre - avance de 7,5 points à 5872,5 points, annonçant une ouverture en hausse modérée. 'Le sentiment s'est refroidi sur les marchés mondiaux, mais la tendance reste indéniablement positive', assure Kyle Rodda, analyste chez IG. 'L'évolution des questions commerciales continue de soutenir l'appétit pour le risque, en vue de la signature de plus en plus probable d'un accord sino-américain de 'phase 1'', ajoute le stratège. Pour autant, les dernières rumeurs ne font pas état de véritables avancées dans les discussions entre Pékin et Washington d'ici au mois de décembre. Hier, Paris avait poursuivi son inexorable ascension en reprenant 0,3% à 5866 points, non loin de son zénith annuel inscrit à 5876 points. D'après les analystes techniques, la récente cassure de la zone de résistance majeure des 5800/5815 points pourrait laisser entrevoir un prolongement de la phase haussière en direction des 6000 points. Compte tenu du calendrier peu chargé de la journée, le point d'orgue de la séance devrait être la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), prévue à 13h00. Aucune annonce majeure n'est attendue malgré le chaos politique du moment.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.27%