CAC 40 : Sous une résistance charnière (73QCC)

(Zonebourse.com) Le titre CAC 40 a connu une période de fort rebond ces dernières séances en direction de la résistance moyen terme des 5465 EUR, profitant des anticipations d'un possible vaccin contre la Covid-19. Après 20% de hausse en ligne droite et le ralliement d'une résistance charnière, l'indice pourrait marquer une pause et amorcer un mouvement de consolidation en direction des 5200 points. Nous achetons par conséquent le turbo PUT 73QCC Citigroup qui cote 0.49 EUR. La réalisation de notre scénario permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 49% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 5610 points limitera le risque à -33%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli