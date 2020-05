Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : sévère contre-pied baissier du côté de Wall Street Cercle Finance • 13/05/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'inscrire dans le rouge mercredi dans les premiers échanges au lendemain d'un sévère contre-pied baissier à Wall Street, où, comme en Europe, les éventuelles répercussions de la réouverture des grandes économies occidentales inquiètent. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - décroche de 48 points à 4423,5 points, annonçant une ouverture en territoire négatif. La Bourse de New York a subi une véritable douche froide hier, avec une accélération des dégagements dans les dernières minutes ayant conduit les trois principaux indices à perdre 2% en moyenne. L'un des facteurs déclenchant de la correction a été une conférence de presse d'Anthony Fauci, le conseiller de la Maison Blanche pour les question de santé publique, qui a estimé que la réouverture immédiate des écoles aux Etats-Unis risquait d'avoir 'des conséquences très graves', une formulation qui n'a pas manqué d'alarmer Wall Street. Une autre déclaration a également été prise au sérieux par les investisseurs: celle de Dave Calhoun, le patron de Boeing, pour lequel la reprise pourrait être très lente, sans retour à la normalité avant trois ou quatre ans. Bon nombre d'analystes redoutent désormais une aggravation de la crise sanitaire, qui ne ferait que prolonger la récession en cours et accentuer le retard pris par l'Europe, où les mesures de soutien sont jugées moins convaincantes. Car le marché américain surperforme très nettement le marché européen depuis le début de l'année. Alors que le Dow Jones limite son repli annuel à environ 16%, son homologue européen, l'Euro STOXX 50, affiche lui une baisse de plus de 22%. Un différentiel qui s'explique surtout par la solide performance des géants américains de la technologie. Depuis le 1er janvier, l'indice 'FANG' - l'acronyme qui désigne les mastodontes du Web que sont Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet - affiche en effet une hausse de 16%. Alimenté par un faible volume, le marché parisien semble pour sa part privé de soutiens techniques solides. Les chartistes préviennent d'ailleurs que l'indice CAC 40 pourrait perdre sa dynamique favorable des sept dernières semaines dans le cas d'un retour sur le support majeur des 4415 points, une perspective qui pourrait bien se matérialiser dès aujourd'hui.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.33%