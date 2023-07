CAC 40: séance de digestion après une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable vendredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle à l'issue d'une semaine intense, marquée par les annonces des grandes banques centrales et un déluge de publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de quatre points à 7478,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Suite à son début de semaine difficile, le marché parisien s'était arrogé plus de 2% hier, effaçant ainsi largement ses pertes de la veille (-1,3%), ce qui lui permet d'afficher, à ce stade, un gain hebdomadaire de 0,4%.



A l'origine de ce rebond on trouve surtout des résultats et des prévisions qui ont rassuré le marché, notamment dans le secteur des semi-conducteurs avec STMicroelectronics, mais aussi chez des mastodontes tels que Stellantis ou Saint-Gobain.



Les résultats d'AstraZeneca, BASF, Capgemini, Engie, Eni, Hermes, Sanofi et Vinci devront encore être surveillés ce vendredi, tout comme ceux de Chevron, Colgate-Palmolive, ExxonMobil ou Procter & Gamble aux Etats-Unis.



La séance s'annonce également très animée en termes de statistiques, avec des investisseurs qui seront surtout attentifs aux derniers chiffres de l'inflation à paraître en Allemagne puis aux Etats-Unis.



Cette dernière séance du mois de juillet risque néanmoins de se caractériser par un avis de tempête sur le compartiment obligataire, où une correction se dessine sur fond de bonnes surprises autour de la santé de l'économie.



Le rendement du 10 ans américain - qui avait peu réagi mercredi aux annonces de la Fed - s'est rapproché hier de ses plus hauts annuels en refranchissant le seuil psychologique des 4%.



Ce coup de bambou s'explique essentiellement par une statistique du PIB qui a montré une accélération de la croissance américaine au deuxième trimestre, faisant craindre une poursuite de la politique restrictive de la Fed et déclenchant l'ascension des rendements obligataires.



Les tensions sur les taux sont alimentées, ce matin, par les dernières annonces de la Banque du Japon (BoJ), qui a décidé de maintenir son objectif de 0,5% pour ce qui concerne le rendement des obligations d'Etat à dix ans, tout en autorisant un dépassement de ce niveau.



'Cela créée de la confusion sur les marchés, sachant que la BoJ sera dans l'incapacité de défendre une fluctuation de seulement 0,5% au vu de l'absence de développements économiques allant dans le sens d'un reflux des rendements', explique un trader.