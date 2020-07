Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : sans tendance en l'absence de Wall Street Cercle Finance • 03/07/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sur une note stable la séance de vendredi, qui s'annonce particulièrement calme après les nombreuses statistiques américaines de la veille, dont certaines avaient été avancées du fait de la fermeture de Wall Street aujourd'hui pour cause de fête nationale. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - se replie d'à peine quatre points à 5024,5 points, annonçant une ouverture étale. A l'agenda économique du jour, les investisseurs devront se contenter des chiffres définitifs des enquêtes PMI mesurant l'activité au sein du secteur des services en Europe. De bonnes surprises pourraient conforter le sentiment d'optimisme entourant le scénario d'une reprise rapide de l'économie, à l'origine des bonnes performances des marchés boursiers ces dernières semaines. 'La Chine et l'Europe ont géré cette crise sanitaire de manière plus rigoureuse et on constate aujourd'hui une amélioration notable du sentiment économique', font valoir les équipes d'Amplegest. 'En Europe, les instituts de prévisions restent pessimistes mais pourraient rapidement évoluer à mesure que les chiffres post confinement confirmeront l'amélioration conjoncturelle', explique la société de gestion. 'En revanche, tout un pan de l'économie, lié au tourisme et aux loisirs, sera durablement affecté et contribuera négativement à la croissance', prévient Amplegest. Dopée par Wall Street et les chiffres meilleurs que prévu de l'emploi, la Bourse de Paris avait littéralement explosé à la hausse hier (+2,5% vers 5049 points) et franchi à la hausse la résistance majeure des 5040 points. A New York, la fête a failli être totale en cette veille de pont du 4 juillet, mais elle été gâchée en fin de séance par les chiffres concernant les contaminations au Covid-19, qui ont notamment fait apparaître plus de 10.000 cas quotidiens en Floride. 'Les Etats-Unis ont encore enregistré plus de 50.000 cas durant les dernières 24 heures et le docteur Fauci prévenait que ce nombre pourrait atteindre les 100.000 par jour si le virus n'était pas contrôlé', fait remarquer Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. Au final, le Dow Jones ne progressait que de 0,3% hier soir après avoir affiché près de 2% au plus haut du jour. L'indice industriel affiche malgré tout 3,3% de gains sur cette semaine écourtée.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%