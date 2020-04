Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : sans tendance avant une série d'indicateurs Cercle Finance • 16/04/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans tendance claire jeudi en début de journée dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques susceptibles de confirmer le repli sévère de l'activité. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de 15 points à 4367,5 points, annonçant une ouverture stable, voire en très légère progression. Cette séance sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les derniers chiffres du marché immobilier américain, le nombre des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie. Les données hebdomadaires sur le marché du travail devraient, en particulier, confirmer que l'économie américaine est entrée en récession. 'Quelque 16,8 d'américains se sont inscrit au chômage au cours des trois dernières semaines et il n'y aucune raison de penser que ces inscriptions se sont arrêtées de grimper la semaine dernière', prévient ainsi Danske Bank. D'après les économistes, les chiffres qui seront dévoilés en début d'après-midi pourraient être cohérents avec un taux de chômage voisin de l'ordre de 20%. L'indice de la Fed de Philadelphie devrait retomber, quant à lui, à son pire niveau depuis la crise financière de 2008. Autant d'hypothèses qui semblent mettre à mal le scénario de reprise en 'V' qui était jusqu'ici privilégié par les investisseurs et conforter la perspective d'un redressement plus graduel de l'activité, en forme de 'U'. Ce sombre tableau économique devrait éclipser la promesse d'un prochain 'déconfinement' dans la plupart des pays occidentaux, le président américain Donald Trump ayant lui-même l'intention de présenter aujourd'hui une série de directives visant a assurer la réouverture de l'économie. En Europe, certains analystes semblent toutefois s'inquiéter du regain de tension qui entoure la dette italienne, dont les taux à 10 ans dépassent désormais le seuil de 1,8%. 'Si les taux italiens restent en-dessous des plus hauts atteints le mois dernier, cette correction montre bien que la question de la dette des pays de la zone euro a fait son retour sur le radar des investisseurs, ce qui met en évidence le besoin d'un instrument de dette commune à l'échelle européenne', plaide Danske Bank.

