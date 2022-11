Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC 40: sans tendance avant une séance qui s'annonce calme information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, l'absence des marchés américains, fermés pour Thanksgiving, incitant les investisseurs à une certaine prudence.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - grignote 7,5 points à 6684 points, annonçant un début de séance en très légère progression.



Si l'activité s'annonce limitée sur les places européennes, la séance sera néanmoins animée par quelques rendez-vous qui permettront d'en savoir plus sur la conjoncture en Allemagne et dans la zone euro.



Dans un contexte qui semble pour l'instant favorable aux actifs risqués, la prudence devrait rester de mise avant la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.



Alors que les perspectives d'activité des chefs d'entreprise ne cessent de se détériorer, il semble difficile d'imaginer que la première économie européenne puisse continuer de croître d'ici à la fin d'année.



L'annonce récente d'un vaste plan d'aide visant à amortir le choc énergétique pourrait enrayer la chute du sentiment, mais les conditions futures devraient toujours signaler l'imminence d'une grave récession.



Egalement très attendu, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait apporter quelques éléments intéressants concernent l'évolution des débats au sein du conseil des gouverneurs.



'Après la réunion du 27 octobre, la conférence de presse de Christine Lagarde avait pu donner l'impression que le ton se faisait un peu moins 'hawkish'', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Rien n'est venu depuis validé un réel changement d'orientation', poursuit la banque privée.



'Avec une inflation qui continue de galoper, la BCE se sent obligée de durcir toujours plus sa politique même si cela n'a pas d'effet direct sur les sources d'inflation', explique Oddo.



Fermeture de Wall Street oblige, les volumes d'échanges devraient rester limités en l'absence des investisseurs américains, qui ne rouvriront demain que pour une demi-séance.



Wall Street avait terminé en hausse mercredi, les investisseurs ayant accueilli favorablement les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui suggère qu'un ralentissement du rythme des hausses de taux pourrait bientôt devenir approprié.



'Le procès-verbal détaille le plan de la banque centrale de ralentir les hausses de taux à 0,50% en décembre après avoir approuvé une quatrième augmentation consécutive de 0,75% plus tôt ce mois-ci', précise-t-on ainsi chez Wells Fargo.



Le Dow Jones en a profité pour grappiller 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 1%.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans revenait autour de 3,70% suite à ces annonces.



Sur le marché des changes, le dollar s'affaiblit, à un niveau proche de 1,0430 face à l'euro, les dernières 'minutes' plaidant, aux yeux des observateurs, en faveur d'un adoucissement du cycle de durcissement monétaire de la Fed.



Le marché des matières premières semble lui tourner au ralenti, endormi par la perspective du long week-end de Thanksgiving aux Etats-Unis.



Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger américain se stabilise autour de 77,4 dollars après son trou d'air de la veille, les craintes liées à un plafonnement du prix du pétrole russe à l'approche de l'hiver occultant la baisse des stocks aux Etats-Unis.