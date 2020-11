Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : sans grande tendance en l'absence de Wall Street Cercle Finance • 26/11/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans tendance claire jeudi dans les premiers échanges, à l'orée d'une séance qui s'annonce calme du fait de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - avance de 12 points à 5573 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre. Les marchés américains resteront fermés toute la journée de jeudi pour Thanksgiving et ne rouvriront demain que pour la demi-séance de 'Black Friday'. Hier, Wall Street avait signé une séance de consolidation à l'horizontale avec des scores disparates, mais un biais qui s'avérait plutôt baissier dans l'ensemble. Au coup de cloche final, le Dow Jones s'effritait de 0,6%, mais le repli de l'indice industriel était compensé par un gain de 0,5% sur le Nasdaq qui battait au passage un nouveau record absolu de clôture à 12.094 points. Beaucoup d'analystes estiment que les niveaux de valorisation des actions américaines atteignent désormais des niveaux élevés, notamment après un gain moyen de près de 8% sur le mois écoulé. Les atermoiements de Wall Street n'ont pas empêché les actions japonaises de poursuivre leur progression dans la nuit, l'indice Nikkei affichant une hausse de 0,9% à l'approche de la fermeture des échanges. L'indice CSI 300 des principales valeurs chinoises s'octroyait de son côté 0,2%. De quoi soutenir la tendance en Europe, où le potentiel de rebond des actions semble plus important qu'Outre-Atlantique dans la mesure ou les valeurs cycliques - c'est-à-dire sensibles à la croissance - y sont plus prépondérantes, estiment les spécialistes. 'Nous continuons de penser que les marchés boursiers peuvent continuer à progresser dans un contexte de reprise de l'économie mondiale et de politique monétaire accommodante, les investisseurs se concentrant de plus en plus sur l'arrivée de vaccins efficaces plutôt que sur l'augmentation du nombre de cas et les restrictions de l'activité économique', explique Capital Economics. L'agenda macroéconomique du jour s'annonce relativement maigre en raison de la fermeture des marchés américains, même si les investisseurs prendront connaissance, en début de matinée, de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français.

