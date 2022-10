Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC 40: retour dans le rouge, les taux montent encore information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse vendredi matin, dans un contexte d'accélération de la remontée des rendements obligataires.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance octobre - lâche 57 points à 6030 points, annonçant un début de séance en net repli.



Le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur un gain de 0,8% à 6086 points, mais les marchés d'actions américains - bien orientés en début de séance - ont fini par basculer dans le rouge jeudi en seconde partie de journée.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,6%.



Les investisseurs ont semblé préoccupés par la poursuite de l'envolée des rendements des bons du Trésor américains, le taux à 10 ans ayant encore pris 10 points de base pour atteindre un nouveau plus haut pluriannuel de 4,23%.



Les indicateurs économiques vigoureux des derniers jours et les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale ont ravivé les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire agressif conduit par la Fed.



Les taux des emprunts d'Etat de référence dans la zone euro ont eux aussi monté, dans le sillage de leurs équivalents américains, celui du Bund à dix ans ayant repris hier quatre points de base à plus de 2,40%, alors que les OAT françaises flirtent désormais avec le seuil des 3%.



La nervosité des investisseurs n'épargne pas l'Asie: la Bourse de Tokyo cédait 0,4% vendredi malgré la faiblesse du yen qui continue de s'enfoncer contre toutes devises, avec un nouveau plancher de 32 ans à 150 dollars.



En l'absence d'indicateurs de premier plan au programme aujourd'hui, les investisseurs vont se focaliser sur l'actualité des entreprises et les nombreux résultats devant animer la cote.



Les poids lourds américains American Express, Schlumberger et Verizon ont en particulier prévu de dévoiler leurs comptes trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture des marchés américains.



La séance sera par ailleurs dominée par l'expiration de plusieurs types de 'futures' et de contrats d'options, une conjonction qui favorise habituellement la volatilité des échanges.