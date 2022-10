CAC 40: résultats, BCE et PIB américain au programme information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin à l'entame d'une séance particulièrement chargée en résultats, qui sera entrecoupée d'une décision de politique monétaire de la BCE et des chiffres du PIB américain.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de sept points à 6271,5 points, annonçant un début de séance prudent.



Les investisseurs se préparent à une journée bien remplie et potentiellement cruciale avec une avalanche de résultats trimestriels au programme, sans oublier les annonces très attendues de la Banque centrale européenne.



L'attention va se tourner à l'heure du déjeuner vers l'institut de Francfort, dont les responsables doivent se réunir aujourd'hui pour annoncer, à en croire les observateurs, une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.



Le communiqué de la BCE sera suivi, en tout début d'après-midi, par la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde, qui devrait réaffirmer que l'inflation reste beaucoup trop élevée et que de nouvelles hausses de taux seront nécessaires au cours des prochaines réunions.



Le conseil des gouverneurs de la BCE intervient dans un contexte de détente spectaculaire des taux, qui s'inspire des espoirs de voir les grandes banques centrales adoucir leur rhétorique anti-inflation et pro-récession.



Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue actuellement à un plus bas depuis plus d'une semaine, à 4,01%. Son équivalent allemand se détend également, autour de 2,11%.



Autre grand événement du jour, la publication à 14h30 de la première estimation du produit intérieur brut des Etats-Unis pour le troisième trimestre sera surveillée de près par les investisseurs.



Après deux trimestres de croissance négative, les économistes tablent sur un rebond de l'activité de 2,3% en rythme annualisé, à la faveur de la bonne tenue du secteur des services.



En attendant ces deux rendez-vous décisifs, la séance va être animée par une nouvelle salve de publications de résultats, cette journée s'annonçant comme l'une des plus chargées - si ce n'est la plus chargée - de la saison.



Le début de journée a été marquée par une rafale de résultats dont ceux d'AB InBev, Capgemini, Credit Suisse, Schneider Electric, Shell, STMicroelectronics et Unilever.



Dans la soirée d'hier, Meta Platforms a fait état de performances trimestrielles jugées décevantes sur fond de ralentissement du marché publicitaire, une annonce qui valait à l'ancien Facebook de décrocher de près de 20% dans les échanges d'après-Bourse.



Auparavant, Wall Street avait fini sur une note contrastée mercredi, le Nasdaq ayant déjà été plombé les publications moins bonnes que prévu d'Alphabet et Microsoft.



Le Dow Jones a fini presque parfaitement à l'équilibre, tandis que le Nasdaq Composite lâchait 2%.



Les investisseurs attendent après la clôture les publications d'Apple et Amazon.