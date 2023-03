CAC 40: reprise du mouvement haussier information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert mercredi matin, les investisseurs continuant de relativiser le risque de marché lié au début d'incendie qui s'est récemment déclaré dans le secteur bancaire.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance avril - progresse de 34 points à 7136,5 points, laissant entrevoir une poursuite du mouvement haussier des derniers jours.



Après avoir gagne jusqu'à 1% peu après l'ouverture et brièvement testé les 7150 points, le marché parisien avait conclu la journée d'hier sur un gain marginal de 0,1% à 7088 points, alignant une seconde séance de progression.



Ce timide retour de l'appétit pour le risque est alimenté par le reflux des craintes concernant la santé des établissements bancaires européens, mais aussi par quelques statistiques économiques encourageantes en Europe.



Le CAC a beau avoir déjà regagné près de la moitié du terrain perdu au cours de la brusque correction du début du mois, il semble peu probable que les marchés d'actions retrouvent la sérénité dans laquelle ils baignaient depuis le début de l'année.



Pour les chartistes de Kiplink Finace, l'indice parisien reste sous la pression du seuil d'attraction baissier des 7000 points.



'Graphiquement, ce niveau d'instabilité ambiant fragilise la tendance de reprise du CAC 40, mais le plus gênant est que cette situation pourrait durer et donner davantage de consistance aux résistances majeures de court à 7175 et 7205 points', soulignent les analystes.



'Ces deux plafonds de verre, jusque-là 'inoffensifs' graphiquement accentuent la pression sur une éventuelle reprise haussière plus soutenue au-dessus des 7250 points', prévient la société de Bourse.



Signe des inquiétudes qui taraudent toujours les investisseurs, Wall Street a fini dans le rouge mardi suite à la parution d'une statistique solide susceptible de renforcer l'approche prudente de la Fed.



Le Dow Jones a cédé 0,1% à 32394 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 0,4% à 11716 points.



Elément plus encourageant, l'indice CBOE de la volatilité, le baromètre le plus suivi de l'état d'esprit des investisseurs aux Etats-Unis, est revenu hier sous le seuil des 20 points, c'est-à-dire au niveau autour duquel il évoluait avant la faillite de la banque californienne SVB.



Pour l'instant, c'est surtout l'absence de développements négatifs sur le système financier mondial qui semble inciter les investisseurs à revenir aux fondamentaux, en particulier aux indicateurs économiques.



L'un des éléments à surveiller au cours des jours qui viennent sera l'évolution de l'inflation, en Europe comme aux Etats-Unis.



Avec le reflux des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro - qui sera publiée vendredi - devrait s'être tassée au mois de mars, ce qui ne devrait pas totalement rassurer une BCE très vigilante sur les prix.



Outre-Atlantique, l'indice PCE - qui sera lui aussi dévoilé après-demain - devrait également marquer un ralentissement, mais l'inflation sous-jacente devrait persister, justifiant là encore que la Fed reste en alerte.