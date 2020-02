Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : reprend son souffle après les records de la veille Cercle Finance • 13/02/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Le CAC 40 semble reprendre son souffle ce jeudi matin, après de nouveaux plus hauts inscrits sur fond de ralentissement de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, le CAC 40 recule de -0,4%, pour retomber à 6.080 points. 'Graphiquement, cette phase haussière reste en cours et devrait trouver son apogée sur la zone de résistance entre 6.195 et 6.215 points. Les différents points intermédiaires à 6.110 et 6.155 ne devraient pas agir comme une forte résistance, mais plus comme un frein à l'évolution haussière de fond', analysent ce matin les équipes de Kiplink. Rappelons en effet qu'en s'adjugeant plus de 0,8% hier, le marché parisien avait établi un record annuel de clôture à 6.104,7 points, tout proche de son zénith de 2020 touché le 17 janvier à 6.109,8 points. Du fait de l'apaisement des craintes liées au coronavirus, le pétrole s'est redressé tandis que les rendements obligataires se retendaient: l'appétit pour le risque semble désormais regagner peu à peu tous les compartiments du marché. Attention cependant, les nouvelles s'avèrent toutefois moins encourageantes ce matin. La province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie du COVID-19, a fait état mercredi de 14.840 nouveaux cas confirmés et 242 nouveaux décès, le pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie. Du côté des statistiques, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,7% en janvier en rythme annuel, un taux d'inflation en hausse par rapport à celui de 1,5% observé le mois précédent, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire de fin janvier. Après +0,1 point le trimestre précédent, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT s'inscrit en nette baisse au quatrième trimestre 2019, passe de 8,5% à 8,1% de la population active, selon les données de l'Insee. En métropole, il s'établit à 7,9%. La journée sera également animée par la publication des derniers chiffres d'inflation aux États-Unis, avec la parution des prix à la consommation pour le mois de janvier, attendus en hausse de 0,2%. Dans l'actualité des valeurs, le chiffre d'affaires du Groupe Orange progresse de +0,6% à 42 238 ME en 2019 et de +1,1% au 4ème trimestre, en accélération par rapport au +0,8% du trimestre précédent. Celui-ci a, au passage, confirmé ses objectifs pour l'année en cours. La Française des Jeux (FDJ) annonce un résultat net en baisse de 21,9% à 133 millions d'euros pour 2019, après prise en compte en particulier des frais d'introduction en Bourse, mais un EBITDA en hausse de 9% à 346 millions, soit une marge stable à 17,7%. Legrand publie un résultat net part du groupe en progression de 8,2% au titre de 2019, à 834,8 millions d'euros, et une marge opérationnelle ajustée (à périmètre 2018) de 20,4% des ventes, en amélioration de 0,2 point. Le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus progresse à 70,5 milliards d'euros en 2019 contre 63,7 milliards d'euros en 2018. Les prises de commandes consolidées en 2019 ont progressé à 81,2 milliards d'euros (55,5 milliards d'euros en 2018), portant la valeur du carnet de commandes consolidé à 471 milliards d'euros au 31 décembre 2019 (460 milliards d'euros fin décembre 2018).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.81%