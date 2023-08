CAC 40: repli dans le calme à la veille de l'Assomption information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait se laisser dériver dans le rouge lundi matin au démarrage d'une séance qui s'annonce particulièrement calme, aucun indicateur ne figurant à l'agenda du jour.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 19 points à 7326,5 points, laissant entrevoir un début de semaine prudent.



Les volumes d'échanges devraient rester limités en raison de l'absence de nombreux investisseurs en cette veille de journée fériée de l'Assomption, qui verra notamment les Bourses de Milan et de Vienne rester fermées demain.



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien s'était contenté de grappiller un score limité de 0,4%, ce qui lui permet tout de même de conserver un gain de près de 13,5% depuis le début de l'année.



Aux Etats-Unis, le Dow Jones a réussi à avancer de 0,7% la semaine passée, mais le S&P 500 et le Nasdaq ont accusé une seconde semaine consécutive de repli, avec des pertes de respectivement 0,3% et 1,9%.



'Les marchés financiers hésitent, incertains de l'impact des chiffres d'inflation aux Etats-Unis sur la prochaine réunion de la Fed', explique Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM.



Cette période de creux estival qui s'ouvre aujourd'hui est une période traditionnellement calme sur les marchés, qui tendent à rester sur les tendances à l'oeuvre lors des semaine précédentes.



Cette année, les caractéristiques sont les suivantes: un scénario d'atterrissage en douceur qui se renforce aux Etats-Unis, mais une activité qui perd clairement de la vitesse en Europe, ce qui soutient le dollar et affaiblit l'euro.



'Cette dynamique semble être en partie la conséquence des commentaires rigoristes de la part de membres de la Fed suite aux derniers chiffres de l'inflation, qui ont entraîné une hausse des rendement des emprunts d'Etat américains', expliquent les analystes de Capital Economics.



En dépit de la pause estivale, les investisseurs s'attendent à la publication de nombreuses données économiques aux Etats-Unis cette semaine, dont les ventes au détail et les chiffres de la production industrielle.



Ils suivront également, mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui pourrait leur donner de précieuses indications concernant ses intentions en matière de politique monétaire.



Parmi les entreprises qui n'ont toujours pas publié leurs résultats trimestriels, Cisco annoncera ses comptes mercredi, ce qui permettra d'évaluer les projets d'investissement des grandes entreprises.



Plusieurs grands distributeurs américains doivent aussi aussi publier leurs résultats cette semaine, dont Home Depot, Walmart ou Target, ce qui fournira une idée de l'état d'esprit actuel des consommateurs américains.



Sur le front du pétrole, les cours du baril restent orientés à la baisse après leur redressement des dernières semaines, le Brent de la mer du Nord revenant vers 85,7 dollars et le brut texan s'approchant de 82 dollars.