CAC 40 : regain d'aversion au risque avec Evergrande

(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après son timide rebond de la veille, la Bourse de Paris devrait repartir à la baisse jeudi matin, dans le sillage des places asiatiques de nouveau plombées par le dossier Evergrande. Vers 8h15, le contrat future sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - se replie de 11,5 points à 6689 points, signalant une ouverture en territoire négatif. L'aversion au risque fait son retour avec les tensions autour d'Evergrande, qui a annoncé dans la nuit l'échec du projet de cession de sa filiale de services immobiliers à Hooplife une division du groupe Hopson. Une mauvaise surprise, qui renforce les craintes d'une propagation des risques liés au promoteur immobilier chinois, actuellement en proie à de graves problèmes d'endettement. 'Au vu des difficultés, des défis et des incertitudes entourant l'amélioration de la situation de trésorerie du groupe, il n'existe aucune garantie que le groupe sera en mesure d'atteindre ses obligations financières définies dans les documents financiers et d'autres types de contrats', prévient-il dans un avis financier. Suspendue à la demande de la société depuis le 4 octobre, la cotation des actions Evergrande a repris aujourd'hui sur des pertes de 12,6%. En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 1,6%, pénalisée par les déboires d'Evergrande, qui laissent planer selon certains observateurs le fantôme de Lehman Brothers. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 1%. Les inquiétudes liées à l'affaire Evergrande font plus qu'éclipser les records signés la veille à Wall Street, avant que Tesla ne publie des résultats trimestriels sans éclat. Le titre du constructeur de véhicules électriques perdait d'ailleurs 1,6% en transactions électroniques. Cet après-midi, les investisseurs vont suivre avec attention une série d'indicateurs économiques américains, incluant les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, les ventes de logements anciens et les indicateurs avancés du Conference Board.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.20%