CAC 40: rebond prudent avant le PIB américain information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rebondir jeudi dans les premiers échanges, dans l'attente de l'annonce en début d'après-midi des premiers chiffres de la croissance américaine au quatrième trimestre.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - progresse de 39 points à 7092,5 points, annonçant un petit redressement après le repli anecdotique (0,1%) de la veille.



Les investisseurs savent que la capacité des marchés d'actions à conserver leur avance du début d'année va beaucoup dépendre du maintien de la croissance et de la crédibilité du scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie.



La première estimation du PIB des Etats-Unis de quatrième trimestre, qui sera publiée à 14h30, va justement apporter une vision plus claire de la santé actuelle de l'économie américaine.



Les économistes prévoient en moyenne un ralentissement à 2,6% de la croissance du PIB US en rythme annuel sur les trois derniers mois de 2022, après une croissance de 3,2% au deuxième trimestre.



A ce jour, les Etats-Unis ne sont toujours pas en récession et l'emploi comme la consommation restent toujours robustes, malgré quelques signes de décélération.



La saison des résultats, jusqu'ici décevante, devrait également continuer d'orienter la tendance, les investisseurs prenant conscience de l'impact du ralentissement économique mondial sur les comptes des entreprises.



Tesla a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, mais le tassement de ses marges bénéficiaires témoigne d'un contexte de marché de plus en plus difficile.



Des groupes de la trempe de Visa, LVMH, Mastercard, SAP, Intel, STMicroelectronics ou Nokia doivent également dévoiler leurs performances aujourd'hui.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli autour de 3,46%, sous la zone des 3,50% considérée par certains investisseurs comme un niveau technique important.



La tendance est plus calme en Europe, où les taux poursuivent leur 'statu quo' de la veille.



Sur le marché des changes, le dollar fait toujours l'objet de prises de bénéfices face à l'euro, qui se traite autour de 1,0915 dollar, soit son plus haut niveau de l'année.



Sur le front du pétrole, le baril de brut léger américain évolue peu, grignotant 0,2% à 80,3 dollars, dans un regain de prudence avant le PIB américain.