CAC 40 : rebond en vue, les autorités suisses à la rescousse

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - Après son accès de panique de la veille (-3,6%), la Bourse de Paris devrait vivement se redresser jeudi matin suite à l'annonce par les autorités suisses de mesures en vue de soutenir Credit Suisse. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - grimpe de 100,5 points à 6988 points, annonçant un vigoureux rebond dans les premiers échanges. Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) s'est voulue rassurante quant au dossier Credit Suisse, à l'origine d'une séance noire pour les marchés mercredi. La FINMA estime en effet que la banque helvétique satisfait pafaitement aux exigences en matière de fonds propres et de liquidités applicables aux banques jugées d'importance systémique. La Banque nationale suisse (BNS) a assuré, de son côté, qu'elle était prête à mettre à disposition de l'établissement suffisamment de liquidités en cas de besoin. Credit Suisse l'a immédiatement pris au mot en manifestant à son tour son intention d'emprunter auprès de la banque centrale suisse jusqu'à 50 milliards de francs suisses (environ 50 milliards d'euros). Evoquant des actions 'décisives' dans une logique 'préventive', le groupe a également fait part de sa volonté de racheter pour près de trois milliards de francs suisses d'instruments de dette en circulation sur les marchés. Toutes ces annonces surviennent alors que le cours de Bourse de la banque privée a décroché de plus de 24% hier sur fond d'inquiétudes relatives à sa capitalisation. Effrayées par la chute de Credit Suisse, les places européennes ont toutes dégringolé hier. A Zurich, l'indice SMI a lâché 1,9% tandis qu'à Francfort, le DAX décrochait de 3,3%. L'indice paneuropéen Euro STOXX 50 a cédé quant à lui 3,5%. C'est dans ce climat de confusion que la Banque centrale européenne (BCE) réunit aujourd'hui son conseil des gouverneurs, très attendu par les investisseurs. Les récentes secousses sur les marchés ne devraient pas détourner la banque centrale d'une nouvelle augmentation de taux de 50 points de base à l'issue de sa réunion. Au-delà de cette décision, c'est surtout le discours de Christine Lagarde, sa présidente, qui suscitera l'intérêt en vue de tenter de deviner la future trajectoire des taux. 'Mme Lagarde devra se conformer au mandat et renouveler son engagement à combattre l'inflation sans rajouter à la volatilité ambiante', prévient Axel Botte, stratégiste international chez Ostrum AM. Pour les stratèges, des propos rassurants quant à la santé des banques européennes et un soutien implicite apporté au système bancaire du Vieux Continent seraient les bienvenus afin d'adoucir la pilule des relèvements de taux. D'une manière générale, les investisseurs espèrent que les banques centrales se montreront plus conciliantes en attendant d'évaluer les retombées de la crise actuelle, que beaucoup attribuent au resserrement des conditions de crédit. 'Cependant, une différence majeure entre la situation actuelle et les épisodes précédents de crise bancaire est une toile de fond macroéconomique plus solide, avec notamment des pressions inflationnistes persistantes', rappelle Frederik Ducrozet, le responsable de la recherche économique chez Pictet Wealth Management. 'Cela rendra difficile l'arbitrage entre les risques d'inflation et de stabilité financière, les banques centrales essayant de repousser les baisses de taux le plus longtemps possible', prévient-il.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.68%