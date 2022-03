CAC 40: rebond en vue dans le sillage de l'Asie information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 08:31

(CercleFinance.com) - Après un début de semaine hésitant, la Bourse de Paris devrait prendre le chemin de la hausse mercredi à l'ouverture dans la foulée des places asiatiques et de Wall Street.



Vers 8h15, le contrat à terme - livraison mars - sur l'indice CAC 40 grimpe de 141 points à 6495,5 points, annonçant un début de séance en nette progression.



Les investisseurs semblent pour l'instant vouloir mettre de côté leurs préoccupations liées aux conséquences du conflit russo-ukrainien pour se concentrer sur des développements plus favorables en Asie.



D'après plusieurs sources de marché, le vice-Premier ministre chinois Liu He aurait évoqué une série de mesures visant à soutenir l'économie et à stabiliser les marchés financiers.



Ces décisions pourraient notamment passer par des initiatives consistant à encourager les investisseurs institutionnels à accroître la part des actions au sein de leurs portefeuilles.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng des entreprises chinoises a bondi de plus de 8% sur ces informations, tandis que l'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées à Shanghaï et Shenzhen a pris plus de 4%.



La Bourse de Tokyo a fini, elle, sur des gains plus limités de 1,6%.



A Wall Street, les 'futures' sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture positive après les solides gains de la veille.



L'attention des marchés va également se tourner vers Washington, où la Réserve fédérale américaine dévoilera d'ici quelques heures ses décisions de politique monétaire.



Les investisseurs anticipent à la quasi-unanimité un relèvement des taux directeurs de 25 points de base, assorti d'une communication confirmant la poursuite de la hausse à l'issue de chacune des prochaines réunions de 2022.



Plusieurs statistiques figurent également à l'agenda du jour aux Etats-Unis, dont les prix à l'importation, les ventes de détail et les stocks des entreprises.



Après avoir réussi à franchir la résistance technique des 6250 points, le CAC 40 est parvenu à revenir depuis le début de la semaine au sein d'une zone considérée comme 'charnière' à moyen terme, située entre 6350 et 6375 points.



Face à une situation géopolitique toujours confuse, prise en tenailles entre espoirs de paix et bombardements en Ukraine, le marché parisien affiche une bonne capacité de résistance et certains investisseurs veulent croire en un prochain redressement de la tendance.



'Comme à chaque fois, cette séquence de rebond demande confirmation, le répit semble encore fragile', tempèrent toutefois les analystes de Kiplink Finance dans leur dernier point de marché.