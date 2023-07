CAC 40: rebond en vue après la Fed et les résultats information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert jeudi matin dans un marché qui doit réagir à la fois à la volonté affichée par la Réserve fédérale de poursuivre ses hausses de taux et à une spectaculaire avalanche de publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 52 points à 7385,5 points, laissant entrevoir un rebond après trois séances consécutives de baisse.



Mercredi soir, les marchés d'actions américains avaient terminé en ordre dispersé après avoir pris connaissance des dernières annonces de politique monétaire de la Fed.



Sans surprise, la Fed a relevé ses taux directeurs d'un quart de point pour la onzième fois en moins d'un an et demi tout en laissant la porte ouverte à de futurs tours de vis.



Son intervention n'a toutefois pas totalement douché les espoirs d'une fin prochaine de son cycle de resserrement monétaire prolongé.



'La Fed s'est gardée la possibilité de procéder à de nouvelles hausses de taux, mais toute déclaration allant dans le sens contraire aurait constitué une surprise', rappellent les équipes de Commerzbank.



'Nous pensons que l'économie comme l'inflation vont ralentir dans les mois qui viennent, ce qui signifie que que nous avons atteint le plafond en termes de taux d'intérêt', soulignent les analystes.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans s'est d'abord tendu au-delà de 3,90% suite aux déclarations de la Fed, avant de se tasser vers 3,85% hier en fin de séance.



Le dollar n'a pas beaucoup réagi à la publication du communiqué de la Fed, ce qui profite à l'euro qui gagne un peu de terrain, au-dessus de 1,1090, face au billet vert.



En Europe, peu de surprises sont attendues du côté de la BCE, qui communiquera sa décision sur les taux à 14h15, avant la traditionnelle conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde.



Si une hausse de taux de 25 points semble là encore très largement actée, la banque centrale européenne devrait essayer de garder, comme la Fed, toutes les options ouvertes pour ses prochaines réunions.



'La décélération économique de l'Europe est de plus en plus manifeste et, malgré une inflation toujours trop élevée, devrait pousser la BCE à davantage de prudence dans son discours', explique Emmanuel Auboyneau, gérant-associé d'Amplegest.



La cote européenne est animée en outre par une impressionnante série de publications de résultats, qui vont eux aussi avoir un effet sur la tendance boursière.



Rien qu'à Paris, les investisseurs ont dû digérer ce matin les annonces d'Air Liquide, ArcelorMittal, BNP Paribas, Safran, Schneider Electric, STMicroelectronics ou TotalEnergies, entre autres.



A l'échelle européenne, de nombreux poids lourds de la trempe de Holcim, Mercedes-Benz, Nestlé, Roche, Telefonica et Volkswagen ont également dévoilé leurs comptes ce matin.