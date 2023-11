Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: prudence et fébrilité avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer sur une note de prudence mardi matin en attendant la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, susceptibles de nourrir les craintes d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule d'un petit point à 7088,5 points, annonçant un début de séance parfaitement stable, ou presque.



Les investisseurs attendent avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation (CPI) qui seront publiées une heure avant l'ouverture de Wall Street.



Ces données devraient confirmer le tassement graduel de l'inflation: le consensus table sur une hausse de 4,1% du CPI hors alimentation et énergie en octobre, tout comme au mois de septembre.



Des chiffres supérieurs aux attentes pourraient favoriser une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat américains et raviver les craintes sur les taux de la Réserve fédérale, alors que Jerome Powell a récemment douché les espoirs de ceux qui écartaient de nouvelles hausses de taux.



'Attention à ce qui pourrait se passer si le prochain rapport sur l'inflation aux Etats-Unis ne contenait pas que des indications de désinflation', prévient Florian Ielpo, économiste chez Lombard Odier Investment Managers.



Sur le marché obligataire américain, les rendements des bons du Trésor évoluent peu, le dix ans refluant en direction de 4,63% après avoir frôlé les 4,65% hier suite à la décision de Moody's d'abaisser à 'négative' sa perspective sur la note de crédit des Etats-Unis.



Signe de la prudence des investisseurs, aucune tendance n'a émergé hier à Wall Street où les grands indices ont terminé la séance sur des scores globalement insignifiants.



Si le Dow Jones grappillait 0,2% dopé par la vigueur de Boeing (+4%) qui engrange les commandes au salon de Dubaï, le S&P 500 reculait de 0,1% et le Nasdaq de 0,2%.



A Paris, l'indice CAC 40 - qui lutte pour retrouver sa tendance haussière de court terme - s'est arrogé 0,6% à 7087 points hier pour repasser au-dessus de sa résistance majeure des 7050 points, premier objectif avant les niveaux supérieurs intermédiaires des 7085 et 7110 points.



Les chiffres de l'inflation et les craintes sur les taux américains pourraient bien reléguer au second rang les autres indicateurs prévus dans la matinée, comme les chiffres du PIB de la zone euro au troisième trimestre ou l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands.



Du côté du marché des changes, les grandes devises change se montrent hésitantes avant la parution de ces données clés pour la trajectoire des politiques monétaires.



L'euro est immobile face à au dollar, continuant de camper dans la zone de 1,07 face au billet vert.



Sur le marché de l'énergie, les cours du pétrole repartent timidement de l'avant après avoir aligné trois semaines consécutives de baisse: le WTI grignote 0,2% à 78,4 dollars tandis que le Brent avance de 0,2% à 82,7 dollars.





