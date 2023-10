Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: prudence entre indicateurs et résultats information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, les investisseurs préférant limiter leurs initiatives avant une série d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin octobre - se replie de deux points à 7025,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur une hausse anecdotique de 0,3% à 7022 points, dans des volumes d'échanges réduits représentant à peine 2,5 milliards d'euros.



Graphiquement, le CAC demeure en-dessous de son support des 7050 points, synonyme d'une possible accélération baissière à court terme toujours susceptible d'entraîner l'indice vers ses plus bas annuels.



A Wall Street, les indices new-yorkais ont connu une séance plus dynamique hier en signant des gains de l'ordre de 1%.



Les scores flatteurs de ce lundi semblent constituer le pendant des ajustements et des couvertures de portefeuilles qui étaient survenus vendredi à la veille d'un week-end qui semblait lourd de menaces d'embrasement au Proche-Orient.



Avec l'accalmie géopolitique, les investisseurs vont pouvoir revenir à ce qu'ils connaissent le mieux, à savoir les résultats d'entreprise, sachant que les publications sont appelées à s'accélérer au cours des jours qui viennent.



En Europe, Ericsson a dévoilé ce matin des performances trimestrielles conformes à ses objectifs, mais précisé que l'environnement économique 'incertain' persisterait jusqu'en 2024.



Aux Etats-Unis, plusieurs ténors de la cote tels que Bank of America, Goldman Sachs ou Johnson & Johnson doivent publier leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street.



La séance du jour sera en outre animée par une série d'indicateurs économiques, avec entre autres l'annonce de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands.



Les intervenants suivront également cet après-midi aux Etats-Unis la publication des ventes de détail, de la production industrielle, puis des stocks des entreprises



Le petit regain d'appétit pour le risque constaté sur les marchés d'actions pousse les opérateurs à délaisser les obligations souveraines après leur envolée du début du mois.



Dans l'attente des indicateurs économiques du jour, le rendement des Treasuries américaines à dix ans remonte à 4,71%, un mouvement imité par les emprunts de référence en Europe.



La tension observée sur les marchés obligataires américains, qui procure un avantage de rémunération au billet vert, profite au dollar qui en profite pour remonter face à l'euro, qui recule actuellement vers 1,0540.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers marquent une pause après leur brusque remontée de la semaine passée, au sortir d'un week-end marqué par une absence d'escalade a Proche-Orient.



Le Brent grignote 0,1% aux abords de 89,7 dollars tandis que le baril de brut léger américain (WTI) poursuit sa consolidation en reculant de 0,1% à 86,6 dollars.





