CAC 40: prudence en attendant le rendez-vous de Jackson Hole

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse lundi matin en amont de l'ouverture jeudi du symposium très attendu de Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'interrogations sur l'évolution des politiques monétaires.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - maturité août - cède autour de dix points à 7471 points, annonçant un début de semaine plutôt prudent.



Rassurés par des données économiques attestant d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance américaine, les marchés d'actions avaient réussi à renouer avec une dynamique favorable la semaine dernière.



Après les turbulences rencontrées au début du mois d'août, le marché parisien s'est arrogé un peu plus de 2% la semaine passée.



A Wall Street, les grands indices new-yorkais ont signé de leur côté leur meilleure semaine boursière depuis le début de l'année, avec des gains de 3% pour le Dow Jones, de 4% pour le Nasdaq et de plus de 5% pour le Nasdaq.



Les investisseurs devraient néanmoins rester sur leurs gardes en ce début de semaine en attendant la réunion annuelle des banquiers centraux lors de laquelle le président de la Fed, Jerome Powell, interviendra vendredi.



Les intervenants tenteront de déceler à l'occasion des signaux quant à l'orientation de la politique monétaire américaine, même si aucune annonce de taille n'est véritablement attendue.



'Le discours de Powell va constituer un premier test afin de déterminer la façon dont les responsables monétaires envisagent les derniers indicateurs américains et la baisse des anticipations en matière de taux qui les ont accompagnés', indique Jonas Goltermann, économiste chez Capital Economics.



'S'il ne devrait pas valider les récentes spéculations récentes entourant une baisse de taux de 50 points en septembre, nous pensons que son message devrait dans l'ensemble rassurer les intervenants, qui attendent une confirmation de l'imminence des baisses des taux directeurs', ajoute-t-il.



Le semaine sera peu animée en termes de statistiques, mais l'agenda en Europe sera rythmé par la publication des indices PMI 'flash', qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité.



Aux Etats-Unis, les indicateurs avancés du Conference Board paraîtront ce lundi dans l'après-midi.



La publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera également au programme de la semaine, mercredi.



Les marchés obligataires font preuve de fermeté avant le symposium de Jackson Hole.



A 3,89%, le rendement des Treasuries à dix ans continue d'évoluer à des plus bas annuels, tandis que celui du dix ans allemand s'établit à 2,24%.



Les cours du brut poursuivent leur repli de la semaine passée, avec un repli de 0,3% à 79.4 dollars pour le et un recul de 0,5% à 76,3 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).





