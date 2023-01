Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : prudence en attendant la réouverture de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 08:30









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère baisse mardi à l'ouverture, après un début de semaine favorable mais marqué par l'absence de Wall Street. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - se replie de 7,5 points à 7038 points, annonçant une modeste consolidation dans les premiers échanges. La réouverture de New York après le week-end prolongé du 'Martin Luther King, Jr. Day' devrait permettre d'imprimer une tendance alors que l'indice parisien affiche déjà 9% de gain depuis le 1er janvier. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en repli de 0,2% à 0,6% mardi pour les places boursières américaines, qui avaient terminé en hausse vendredi. Les investisseurs se préparent à une journée dense sur le front des indicateurs économiques, une actualité chargée à laquelle viendront s'ajouter plusieurs résultats d'entreprise. Après une première salve de résultats vendredi, les grandes banques américaines resteront à l'honneur aujourd'hui avec les comptes de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. Parmi les autres grands noms attendus cette semaine, Alcoa, Netflix, Procter & Gamble dévoileront leurs comptes d'ici à la fin de la semaine Les investisseurs savent qu'une vague de publications décevantes serait susceptible de pénaliser les marchés d'actions après leur début d'année tonitruant. 'A l'inverse, si les résultats d'entreprises s'avèrent plus résilients qu'anticipés, ils seraient un catalyseur favorable aux actions', souligne Clément Inbona, Gérant La Financière de l'Echiquier. La journée sera également riche en statistiques, avec la parution - dans le courant de la matinée - de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, puis de l'indice Empire State de la Fed de New York cet après-midi aux Etats-Unis. Dans la nuit, les investisseurs ont appris que le PIB de la Chine s'était accru de 3% en 2022 en dépit de la résurgence de l'épidémie dans le pays. Au cours du quatrième trimestre, le PIB du pays a connu une expansion de 2,9% en glissement annuel. Dans sa note d'information, le Bureau d'Etat des statistiques (BES) ne toutefois que les bases de la reprise économique intérieure 'ne sont pas fermes'.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.02%