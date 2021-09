Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : prudence de rigueur avant une série de statistiques information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 08:32









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse jeudi matin dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison septembre - recule de 2,5 points à 6753,5 points, annonçant un début de séance sans grand changement. Cette deuxième séance du mois va être animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres la parution des prix à la production industrielle en zone euro, attendus en fin de matinée. Les investisseurs prendront ensuite connaissance, dans l'après-midi, des derniers chiffres de la productivité, de la balance commerciale et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis. Les demandes d'allocations de chômage seront particulièrement suivies à la veille du rapport mensuel sur l'emploi américain, censé constituer le véritable point d'orgue de la semaine boursière. Malgré les craintes liées à la quatrième vague du variant Delta, les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient baissé en août. Mais beaucoup d'aides spécifiques créées pour faire face à la pandémie vont prendre fin ce mois-ci, ce qui pourrait inciter certains bénéficiaires à se retourner vers les indemnisations dites 'standard' et pousser ces chiffres à la hausse. Toutes ces statistiques devraient en tout cas alimenter le débat sur la question du calendrier du resserrement monétaire de la Réserve fédérale, censé prendre forme d'ici à la fin de l'année. Le mois de septembre avait démarré fort à la Bourse de Paris hier avec un gain de 1,2%, soit autant de gain que durant tout le mois d'août. En terminant vers 6758 points, le CAC 40 a allègrement refranchi le cap des 6735 points, un seuil que beaucoup de chartistes décrivaient jusqu'ici comme une 'zone de résistance majeure'. D'après les équipes de Kiplink, les prochains objectifs se situent désormais à 6760, puis 6785 points. Wall Street a de son côté entamé le mois de septembre sur de nouveaux plus hauts, avec un 32ème record absolu pour le Nasdaq qui a profité de la bonne forme des 'GAFAM' et des nouveaux sommets atteints par le titre Apple.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.10%