CAC 40: prudence de mise avant le rendez-vous de la BCE information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'afficher dans le rouge jeudi matin en attendant les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait emboîter le pas de la Fed en poursuivant son cycle de durcissement monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - se replie de 52,5 points à 6394 points, annonçant une ouverture en territoire négatif.



La tendance pourrait néanmoins évoluer en milieu de séance avec les décisions de la BCE, qui constitueront le grand temps fort de la journée, voire de la semaine.



La banque centrale dévoilera ses mesures de politique monétaire à 13h45 avant que sa présidente, Christine Lagarde, ne les présente plus en détail lors d'une conférence de presse devant débuter à 14h30.



L'exercice s'annonce délicat pour la patronne de l'institution, qui doit naviguer entre une envolée de l'inflation et un net ralentissement de la croissance au sein de la zone euro.



Si un 'statu quo' sur les taux est largement anticipé, les investisseurs s'attendent à ce que la BCE mette un terme à son programme régulier d'achats d'actifs (APP) et prépare les marchés à de futures hausses de taux en juillet et septembre.



Il s'agirait des premières hausses dans la zone euro depuis 2011.



Les investisseurs s'interrogent toutefois sur le fait de savoir si la BCE pourrait opter pour des hausses de taux de 50 points de base, plutôt que d'un quart de point, lors de ses prochaines réunions, comme préconisé par certains de ses hauts responsables.



'L'action de la BCE sera évidemment graduelle mais certaine pour éviter tout dérapage des anticipations d'inflation qui provoquerait un mouvement haussier très dommageable sur les taux souverains à long terme', explique-t-on chez Groupe Richelieu.



Sur le marché obligataire, la tendance reste lourde comme en témoigne le rendement des Treasuries américains à 10 ans, toujours solidement ancré au-dessus de la barre des 3%.



En Europe, le rendement du Bund allemand atteint 1,35%, tandis que les OAT française pointent à 1,87%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut refluent un peu après leur flambée de la veille, avec un le baril de Brent qui se détend à 123,6 dollars et un 'WTI' qui revient vers 122 dollars à New York.