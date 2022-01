Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: prudence avant une séance particulièrement chargée information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin, les investisseurs se montrant prudents à l'orée d'une séance particulièrement chargée en indicateurs économiques et en publications d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance janvier - lâche 51 points à 7148,5 points, annonçant un début de séance sur une note négative.



Les nombreuses statistiques au programme du jour aux Etats-Unis pourraient fournir aux investisseurs de précieux éléments quant à la future trajectoire de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire au cours des mois à venir.



Les intervenants prendront tour à tour connaissance, cet après-midi, des chiffres des ventes de détail, des stocks des entreprises, des prix à l'importation, de la production industrielle puis de la confiance des consommateurs du Michigan.



Des statiques meilleures que prévu ne manqueraient pas d'alimenter la perspective de prochaines hausses de taux de la part de la Fed, peut-être dès le mois de mars si la vigueur de la croissance et de l'inflation venaient à se confirmer.



Les investisseurs devraient de toute façon être tentés de jouer la carte de la prudence dans l'attente de la publication, à la mi-journée, des comptes de JPMorgan, Citi et Wells Fargo, qui ouvriront le bal des résultats des grandes banques américaines.



De toute la cote, c'est le secteur financier qui devrait afficher le plus fort taux de croissance de ses résultats à Wall Street au 4ème trimestre, avec des bénéfices prévus en hausse de 59,7%, selon des données de FactSet.



D'après FactSet, les bénéfices des sociétés de l'indice S&P 500 devraient avoir progressé de 21,7% sur les trois derniers mois de 2021, soit leur quatrième trimestre consécutif marqué par une croissance des résultats supérieure à 20%.



Les investisseurs espèrent que les performances des sociétés cotées permettront de justifier les valorisations élevées des marchés d'actions, qui évoluent toujours à des niveaux proches de leurs records.



Mais les analystes rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les opérateurs restent sur la réserve durant la semaine qui lance la saison des résultats, jusqu'à pouvoir se faire une idée plus claire de la qualité des publications.





