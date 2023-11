Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: prudence avant les PMI, Wall Street en congé information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une hausse modérée jeudi, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication des indices PMI de la zone euro, seul rendez-vous d'une journée qui s'annonce par ailleurs bien calme du fait de la fermeture de Wall Street.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - grignote 7,5 points à 7278,00, signe avant-coureur d'un début de séance sans grand changement, dans le prolongement de la tendance des derniers jours.



Les intervenants devraient se montrer peu enclins à prendre des initiatives alors que les marchés américains resteront fermés toute la journée pour célébrer la fête de Thanksgiving.



La cote pourrait également être affectée par des craintes d'instabilité dans la zone euro dans le sillage de la victoire du parti populiste et anti-UE PVV de Geert Wilder aux élections législatives d'hier aux Pays-Bas.



La publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies de la zone euro constituera le principal temps fort de la séance.



Après leur net recul au printemps et à l'été, les PMI ont semblé montrer quelque signes de stabilisation à la rentrée, mais leur niveau actuel est incontestablement associé à une contraction de l'activité.



'Un PMI tombant un peu au-dessous de 50 points n'entraîne pas fatalement une rechute en récession mais c'est un signal inquiétant', tempèrent toutefois les analystes d'Oddo BHF.



'L'an dernier, après l'envolée des prix de l'énergie, le PMI composite de la zone euro était tombé à 47,3 faisant craindre une contraction de

l'activité', rappellent-ils.



'Six mois plus tard, l'indice avait rebondi à 54,1 et le PIB réel se contentait de stagner', ajoutent les économistes de la banque privée.



En l'absence de Wall Street, de bonnes nouvelles pourraient aider les actions européennes à rattraper la sous-performance qu'elles accusent par rapport aux marchés américains depuis le début de l'année, avec une décote qui atteint aujourd'hui un niveau record de 35%.



'La valorisation des sociétés cycliques en Europe intègre aujourd'hui un scénario de récession sévère', font ainsi valoir les équipes d'Oddo.



La journée sera également marquée par la parution des 'minutes' de la dernière réunion de la BCE, qui s'était soldée par un 'statu quo' le mois dernier après dix relèvement de taux d'affilée.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait un gain de 0,3% jeudi en fin de séance, portant à près de 8% sa progression sur le mois écoulé, à la faveur entre autres de la bonne tenue de Wall Street mercredi.



Car la Bourse de New York a fini dans le vert hier, soutenue par le secteur technologique dans un marché qui a notamment dû digérer les solides résultats publiés par Nvidia.



Sur le marché des changes, le dollar se refait une petite santé après s'être nettement replié ces dernières semaines en réaction à l'approche plus prudente adoptée par la Fed.



L'euro grignote encore 0,2% face au billet vert, à 1,0910 dollar, mais accuse pour l'instant un repli sur l'ensemble de la semaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se fige autour de 4,41% en perspective du long pont de Thanksgiving. Ce taux avait dépassé les 5% le mois dernier.



Le rendement du Bund allemand de même échéance, qui a reflué de 21 points sur le mois écoulé, s'établit à 2,56%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut continuent de faire preuve de lourdeur après l'annonce d'une nouvelle hausse des réserves américaines la semaine dernière, mais surtout à cause du report de la tenue de la réunion de l'Opep+, qui était prévue ce week-end à Vienne.



Le baril de Brent recule de 1,2% à 81 dollars, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) perd un peu plus de 1% à 76,3 dollars.





