CAC 40: prudence avant de nouvelles données sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sur une note prudente mercredi matin dans l'attente d'indicateurs sur l'inflation qui pourraient bien confirmer la tendance au ralentissement des prix.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - cède sept points à 7530,5 points, laissant entrevoir une ouverture autour de l'équilibre.



Hier, le marché parisien avait poursuivi sa chasse aux records en inscrivant un nouveau plus haut historique à 7558 points, avant de conclure la journée à 7533 points, sur un gain de près de 0,5%.



Les places boursières se trouvent actuellement dans un contexte économique idéal, ni trop chaud, ni trop froid, qui semble de nature à convaincre les banques centrales de lever le pied dans leur cycle de resserrement monétaire.



Dans ce contexte, les investisseurs surveilleront avec attention, à 11h00, la publication des données définitives de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars.



Si le pic de l'inflation dans la région a probablement été atteint à l'automne dernier, le processus de désinflation s'annonce lent et la vigueur des prix alimentaires pourrait avoir un impact négatif sur la consommation.



Seront également surveillés, en début de matinée, les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni en mars, qui devraient repasser sous la barre des 10%, qui n'a jamais été enfoncée depuis juillet 2022.



Malgré une surprise haussière sur les prix au mois de février, la désinflation a timidement débuté en Grande-Bretagne et devrait se poursuivre en réaction à l'évolution favorable des prix de l'énergie.



Les marchés mondiaux restent néanmoins fragilisés par la crainte d'une récession qui devrait se matérialiser aux Etats-Unis avant la fin de l'année, une perspective peu engageante pour les actions.



En ce sens, la saison des résultats trimestriels des entreprises qui a débuté la semaine passée promet d'être rude pour des investisseurs qui aimeraient être rassurés par les prévisions des sociétés cotées.



Aujourd'hui, ce sont les comptes d'ASML, Heineken, Morgan Stanley puis Tesla et IBM dans la soirée qui seront analysés de près par les investisseurs.



Hier soir, Netflix a dévoilé des résultats trimestriels solides et promis un second semestre robuste grâce à la mise en oeuvre de ses mesures visant à en finir avec les partages de comptes.



Mais ses commentaires étaient accueillis avec un certain scepticisme par les marchés, puisque le titre reculait de 0,2% en cotations électroniques d'avant-Bourse.