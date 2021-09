Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : prudence avant de nouveaux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sur une note de faiblesse mercredi à l'ouverture d'une séance qui sera marquée par une série d'indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 20 points à 6633 points, annonçant un début de journée dans le rouge. Les investisseurs devraient se montrer prudents avant la publication de nombreuses statistiques, qui permettront notamment d'en savoir plus sur le redressement du secteur industriel. Si l'industrie manufacturière fait aujourd'hui face à une forte demande, les entreprises peinent à satisfaire leurs commandes du fait d'une pénurie de composants, de difficultés de recrutement et d'un bas niveau des stocks. Dans la zone euro, la production industrielle devrait toutefois ressortir en légère hausse sur le mois de juillet. Aux Etats-Unis, la production du secteur est également attendue en hausse, tandis que l'indice de la Fed de New York devrait se maintenir à de hauts niveaux en septembre. Hier, le mouvement de repli entamé depuis près d'un mois sur les marchés d'actions s'était poursuivi, avec un recul de près de 0,4% pour le CAC 40. Pénalisé par le secteur du luxe, le marché parisien aligne ainsi une 19ème séance de stagnation entre 6600 et 6760 points. Depuis les dernières séances des congés d'été, l'indice parisien n'a toujours pas renoué avec des volumes conséquents, une caractéristique qui a pour effet de rendre la tendance plus fragile, d'après les analystes. A Wall Street aussi, la lourdeur l'a emporté hier avec une sixième séance de repli sur sept pour le Dow Jones (-0,8%) et le S&P 500 (-0,6%). Ce phénomène conduit certains analystes à évoquer un début de correction, un scénario conforté par la nette détente des taux, consécutive à des chiffres d'inflation jugés modérés. D'autres stratèges se montrent plus mesurés et évoquent une simple consolidation après une longue séquence de hausse. Pour mémoire, l'indice CAC 40 affiche encore une hausse de près de 20% depuis le début de l'année.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.23%