Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: prudence au retour du long week-end de Pâques information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grande tendance mardi matin, pour sa première séance depuis la publication vendredi de chiffres de l'inflation plutôt rassurants aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grappille 5,5 points à 8229 points, laissant entrevoir une ouverture peu changée.



L'indice d'inflation de base dit 'core PCE', qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a augmenté de 2,8% en rythme annuel en février, contre une progression de 2,9% en janvier.



Il s'agit de son plus bas niveau depuis 2021, c'est-à-dire au moment où les premières tensions inflationnistes commençaient à faire leur apparition après la crise du Covid.



Ces chiffres - qui confirment le ralentissement de l'inflation Outre-Atlantique - pourraient inciter la Réserve fédérale à baisser prochainement ses taux.



La statistique a été publiée vendredi alors que Wall Street et que les marchés d'actions européens étaient fermés pour Vendredi Saint.



Malgré cette statistique meilleure que prévu, Wall Street a entamé le deuxième trimestre sur une note relativement terne hier, le Dow Jones ayant cédé 0,6% et Nasdaq Composite ayant grappillé 0,1% sur fond de signaux assez mitigés du secteur manufacturier américain.



De retour devant leurs écrans après le long week-end de Thanksgiving, les investisseurs européens devraient se montrer prudents avant une semaine chargée en indicateurs économiques et en prises de parole de responsables de la Fed.



Les chiffres de l'emploi américain, qui seront publiés vendredi, ne suffiront probablement pas à altérer les anticipations de baisses des taux, mais pourraient permettre d'en savoir plus sur le rythme du futur assouplissement monétaire de la Fed.



Sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance demain de l'indice ISM des services aux Etats-Unis, ainsi que des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprimera par ailleurs mercredi sur les perspectives économiques à l'occasion d'un forum organisé par l'Université de Stanford (Californie).



Un nouvel épisode de tensions entre l'Israël et l'Iran fait par ailleurs monter les cours du pétrole et les valeurs refuges suite à des frappes menées pat Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas, qui a fait plusieurs morts.



Ce regain de tensions, qui fait craindre une escalade au Moyen-Orient, se traduit sur les marchés par une remontée des cours pétroliers, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui progresse de 0,5% à plus de 84,1 dollars.



L'or, les emprunts d'Etat et le dollar sont également orientés favorablement.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.24%