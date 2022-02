Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: prudence à l'entame d'une séance chargée information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en léger repli jeudi matin à l'orée d'une séance qui va être rythmée par de nombreux indicateurs et publications de résultats, tout cela dans l'attente des décisions de la BCE.



Vers 8h15, le contrat future sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 17 points à 7095,5 points, annonçant une ouverture dans le rouge après trois séances consécutives de hausse.



La prudence devrait donc limiter les mouvements à quelques heures des annonces de la Banque centrale européenne, très attendues après le récent durcissement de ton de la Réserve fédérale américaine.



L'institution ne touchera probablement pas à ses taux d'intérêt, mais elle pourrait fournir de précieuses indications quant à la future normalisation de sa politique monétaire, attendue courant 2023.



Christine Lagarde, sa présidente, devra aussi adapter son discours à la récente flambée de l'inflation, qui s'est confirmée hier dans les chiffres des prix de la consommation en zone euro.



'Avec une inflation à 5,1% en janvier, son plus haut niveau depuis la création de la zone euro, la question du maintien du qualificatif 'transitoire' se pose légitimement', soulignent les équipes d'IG.



Au-delà du rendez-vous avec la BCE, l'autre temps fort de la séance sera la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), elle aussi prévue à la mi-journée.



Egalement au menu d'une journée décidément chargée figure une série d'indicateurs dont les résultats des dernières enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur des services dans la zone euro.



Aux Etats-Unis paraîtront les inscriptions aux allocations chômage, les derniers chiffres de la productivité, les commandes à l'industrie ainsi que l'ISM des services.



Les investisseurs vont aussi devoir digérer une vague impressionnante de résultats trimestriels d'entreprise, avec des publications qui déferlent aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis.



A ce titre, Meta (anciennement Facebook) est attendu en baisse de plus de 22% jeudi à l'ouverture de la Bourse de New York après la publication de résultats très inférieurs aux attentes.



Aux niveaux de cours actuels, le groupe technologique verrait ainsi près de 200 milliards de dollars de capitalisation partir en fumée aujourd'hui, soit l'équivalent d'une année complète de gains.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.03%