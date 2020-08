Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : prises de positions limitées avant l'emploi US Cercle Finance • 07/08/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée vendredi matin avant la parution des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, dernier grand rendez-vous d'une semaine particulièrement chargée. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison août - grappille un petit point symbolique, à 4883 points, annonçant un début de séance au point mort. Une certaine prudence devrait limiter les prises de positions tranchées jusqu'à la publication du rapport sur l'emploi américain, attendue à 14h30. Les investisseurs auront effectivement à coeur de savoir si la récente recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans le pays a eu des répercussions sur le marché du travail. Les économistes attendent un ralentissement des créations de postes autour de deux millions au mois de juillet, après les 4,8 millions de postes non-agricoles enregistrés en juin. Le taux de chômage devrait, lui, refluer à 10,7%, contre 11,1% le mois précédent. Les investisseurs surveilleront aussi les stocks des grossistes dans le courant de l'après-midi. En Europe, dans l'attente des indicateurs américains, la matinée sera animée pour l'essentiel par les dernières publications de résultats et les chiffres de la production industrielle en France et en Allemagne. A New York, les sommets se sont encore enchaînés hier sur le Nasdaq hier, l'indice technologique ayant réussi à aligner une septième séance de hausse consécutive et un quatrième record d'affilée La Bourse de Tokyo accusait néanmoins un repli de l'ordre de 0,5% vendredi en fin de séance tandis que les marchés chinois évoluaient eux aussi en baisse, affichant des pertes supérieures à 1,6%. Sur le front géopolitique, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine se sont exacerbées après la signature, par le président américain Donald Trump, de décrets interdisant aux résidents américains de réaliser toute transaction avec la maison-mère de l'application vidéo TikTok. 'Les risques d'un affaiblissement des mesures de soutien à l'économie et d'une prolongation de l'épidémie constituent des menaces susceptibles de faire dérailler le solide rally des marchés', rappelle BlackRock. 'Mais le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine et la perspective d'une élection présidentielle américaine clivante pourraient également peser', avertit le géant de la gestion d'actifs.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.44%