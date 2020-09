Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : prêt à rattraper Wall Street? Cercle Finance • 02/09/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, dans le sillage de Wall Street qui a aligné une nouvelle série de records hier soir. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - progresse de 38,5 points à 4971,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés d'actions américains ont sans hésitation poursuivi leur trajectoire haussière mardi, avec notamment à la clé un gain de 1,4% pour le Nasdaq Composite qui a atteint un nouveau sommet historique à 11.945,7 points. La séance à New York a encore une fois été typique d'une stratégie quantitative basée sur la poursuite du ramassage des 'titans' de la cote, en particulier Apple qui a tout écrasé avec une envolée de 4,2%. Le marché parisien, qui a lui perdu 0,8% hier, apparaît désormais à la traîne par rapport à Wall Street et le différentiel entre le CAC et le Nasdaq dépasse maintenant 50% depuis le 1er janvier (+32,5% contre -17,5%). Le CAC continue également de sous-performer l'Euro STOXX 50: sur les trois derniers mois, le CAC n'a gagné que 4% alors que dans le même temps l'indice paneuropéen a grimpé de 7%. Un certain nombre d'analystes pensent toutefois que les marchés européens sont mûrs pour un rally, notamment en vue de l'élection présidentielle américaine qui pourrait pousser les investisseurs à la prudence en opérant un retour vers le Vieux Continent. 'Depuis le début de la crise du Covid, au mois de mars, les investisseurs ont vendu (en termes nets) pour plus de huit milliards de dollars d'actions de la zone EEMEA (Europe orientale, Moyen-Orient, Afrique)', rappellent les équipes de Bank of America. 'Le mois d'août a été, cependant, le premier mois qui s'est soldé par un petit flux positif, ce qui constitue une indication d'un éventuel retournement de tendance', ajoute BofA. 'Les prochaine semaines vont être marquées par les questions politiques (les élections américaines et l'influence russe), mais la remontée de la volatilité post-estivale pourrait offrir un point d'entrée en vue d'un rally d'ici à la fin de l'année, voire au-delà', assure la banque américaine.

