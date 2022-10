Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : premiers résultats décevants dans la technologie information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 08:33









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mercredi à l'ouverture, dans le sillage des résultats décevants de deux grands noms de la technologie américaine, Microsoft et Alphabet.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grappille un petit point à 6253,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. Alors que la saison des résultats qui bat actuellement son plein avait apporté, jusqu'ici, son lot de satisfactions, les performances dévoilées hier soir par Microsoft et Alphabet incitent à la prudence. Le géant américain des logiciels perd ainsi 7% en cotations après-Bourse après avoir déçu dans ses prévisions, malgré la vigueur non démentie de son activité dans le 'cloud'. La maison-mère de Google cède elle aussi près de 7% en préouverture suite à des résultats en demi-teinte, marqués par une dynamique favorable dans le 'cloud' mais aussi par un ralentissement des recettes publicitaires du fait d'une conjoncture économique plus difficile. Jusqu'à présent, la saison des résultats s'était avérée plutôt encourageante puisque 72% des sociétés de l'indice S&P 500 ayant publié leurs comptes ont dépassé les attentes des analystes. Mais les investisseurs savent aussi que les valeurs technologiques, GAFAM en tête, doivent retrouver leur rôle de locomotives pour que le marché reparte à la hausse. Les publications décevantes de Microsoft et Alphabet, deux baromètres de l'activité aux Etats-Unis, sont venues s'ajouter à divers sujets d'inquiétudes, allant de l'envolée de l'inflation à la politique de la Fed. Ces déceptions réveillent les inquiétudes sur l'impact du ralentissement de l'économie sur les profits des entreprises. En Europe aussi, le début de séance est principalement animée par une avalanche de résultats trimestriels d'entreprises avec les chiffres de Mercedes-Benz, Heineken, BASF, Thales et Puma, entre autres. Au chapitre économique, la journée sera marquée par l'annonce, aux Etats-Unis, des ventes de logements neufs pour le mois de septembre et des stocks de pétrole pour la semaine écoulée.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.01%