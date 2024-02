Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: Powell tempère les attentes du marché information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin, dans un marché qui accuse le coup face à la volonté affichée de la Réserve fédérale de ne pas se précipiter dans ses baisses de taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - lâche 59,5 points à 7613,5 points, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Sans surprise, la Fed a maintenu hier soir ses taux inchangés, mais les propos tenus par son président Jerome Powell ont douché les espoirs d'un assouplissement monétaire dès le mois de mars.



'La Fed confirme son pivot mais ne veut pas faire d'erreur en baissant ses taux directeurs trop vite', explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



La réaction des marchés 'futures' a été tranchée, puisque seulement 35% des traders anticipent désormais une baisse de taux en mars selon l'outil FedWatch, alors qu'ils étaient 73% à le faire il y a un mois.



'Il va falloir que le marché comprenne que les taux vont baisser moins et plus tardivement que prévu', prévient Christopher Dembik , conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Cela risque d'engendrer, a minima, de la volatilité', souligne-t-il.



L'indice VIX de la volatilité a d'ailleurs bondi hier après-midi à New York jusqu'à 14,3, au plus haut depuis la mi-janvier, c'est-à-dire pendant la correction du début d'année.



L'absence de soutien de la Fed a plombé Wall Street mercredi, l'indice S&P 500 ayant chuté de 1,6% hier soir pour afficher sa pire performance depuis septembre dernier.



Alors que les publications des géants technologiques ont jusqu'ici été fraîchement reçues, renforçant le pessimisme des investisseurs, les annonces d'Apple, Amazon et Meta revêtiront une importance particulière ce soir.



Au chapitre économique, l'inflation en zone euro sera publiée à 11h00 et devrait décroître en janvier selon le consensus, grâce à la forte baisse des prix du gaz et de l'électricité.



Après les chiffres décevants des PMI composites publiés la semaine passée en Europe, les investisseurs prendront connaissance en début de séance des PMI mesurant l'activité dans le secteur manufacturier.



Alors que le recul du taux d'inflation, très marqué entre mai et novembre, s'est interrompu le mois dernier, la Banque d'Angleterre devrait quant à elle prolonger son 'statu quo' à l'heure du déjeuner.



Malgré le report de la perspective de baisses de taux aux Etats-Unis, le dollar continue de faire preuve de vigueur face à l'euro, qui revient vers 1,0785 face au billet vert.



L'optimisme demeure cependant sur les marchés de taux, où le rendement des Treasuries américains à dix ans se replie vers 3,96%, au plus bas depuis le début de l'année.



Peu sensibles à la baisse de Wall Street, les cours du pétrole sont également bien orientés, le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappillant 0,1% à 75,9 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.62%