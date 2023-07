CAC 40: position d'attente avant la réouverture de New York information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs adoptant une position d'attente avant la réouverture de Wall Street et la publication de plusieurs indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 23,5 points à 7357,5 points, annonçant une poursuite du mouvement de repli du début de semaine.



Privé de sa boussole américaine, le marché parisien avait enchaîné deux séances de consolidation lundi et mardi, enfonçant le seuil des 7400 points tout en parvenant à se maintenir à quelques encablures de ses plus hauts historiques.



Si les signes de ralentissement de l'économie mondiale incitent les investisseurs à revoir leurs anticipations au titre du second semestre, une récession semble loin d'être imminente et le scénario d'un 'atterrissage en douceur' reste entier.



'De plus en plus, les marchés mondiaux semblent prêts pour un scénario rose: pas de récession cette année, un fort rebond des bénéfices au cours des 18 prochains mois et une normalisation rapide de l'inflation', souligne Vincent Chaigneau, directeur de la recherche chez Generali Investments.



Dès lors, les vendeurs sont susceptible de s'exposer à des moments difficiles, préviennent de leur côté les stratèges de Danske Bank.



'On constate d'ailleurs qu'une sous-pondération des actions et des valeurs cycliques s'est révélée être un très mauvais choix au cours du premier semestre', rappelle la banque danoise.



La séance devrait être plus animée que la veille sur les places boursières du fait de la réouverture de la Bourse de New York après le long week-end d''Independence Day'.



Les contrats à terme sur les indices de référence américains suggèrent pour l'instant une reprise dans le rouge, de l'ordre de 0,1%.



Le repli des 'futures' peut notamment s'expliquer par le fait que les rendements des emprunts d'Etat sont repartis à la hausse lundi, celui du 10 ans américain s'établissant désormais à 3,85%, un plus haut de quatre mois.



En attendant la réouverture de Wall Street, les investisseurs européens vont pouvoir se focaliser sur quelques statistiques de premier plan, dont de nouvelles données sur l'inflation en Europe.



Les opérateurs seront particulièrement attentifs, à 11h00, à la publication des prix à la production industrielle en zone euro, qui devraient confirmer le reflux graduel des pressions inflationnistes.



Les intervenants pourraient aussi réagir à la publication, en début de matinée, des derniers indices PMI européens pour le secteur des services, avec l'espoir que les ces chiffres confirment la bonne résistance du tertiaire.