CAC 40: peu de mouvements en attendant les PMI

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement jeudi à l'ouverture, la prudence continuant de l'emporter avant plusieurs indicateurs économiques et à la veille des chiffres de l'emploi américain.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - se traite à 8161,5 points, en repli de six petits points, laissant entrevoir une baisse modérée dans les tous premiers échanges.



Après avoir signé un début d'année canon, le marché parisien a quelque peu perdu de son allant depuis la fin du mois de mars en l'absence d'éléments d'impulsion susceptibles d'entretenir le mouvement de hausse.



Si la séance à venir s'annonce relativement calme, les échanges seront tout de même animés dans le courant de la matinée par la publication des derniers indicateurs d'activité PMI en Europe.



Dans sa version préliminaire, le PMI composite de la zone euro était à un cheveu (49,9) de sortir de la zone de contraction (sous les 50 points) au sein de laquelle il évolue désormais depuis juin 2023.



Mais les analystes font remarquer que l'amélioration des derniers mois tient surtout à un regain d'activité dans les pays du sud de l'Europe, tandis que la France et l'Allemagne restent à la traîne.



L'attention des investisseurs va également commencer à se tourner vers les Etats-Unis, à la veille du rapport mensuel du Département du Travail, qui pourrait relancer le débat sur la nécessité de prochaines baisses de taux de la Fed.



Les résultats supérieurs aux attentes de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé, publiés hier, ont remis en cause ce scénario, mais la faiblesse de l'ISM manufacturier semble, elle, plaider pour un assouplissement monétaire.



En prélude au rapport sur l'emploi, les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.



Les investisseurs vont par ailleurs continuer de surveiller de près l'impact de la hausse du pétrole, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui culmine désormais à des plus hauts depuis octobre.



'Les positions acheteuses sur le pétrole (Brent et WTI) sont à un point haut de cinq mois', commentent les équipes de DeftHedge, un concepteur de logiciels d'aide à la décision pour la gestion des risques de change et de matières premières.



'En cause: l'incertitude sur l'approvisionnement russe, ce qui a notamment conduit à une forte hausse du diesel depuis quelques séances', soulignent les analystes de la plateforme.



L'or suit le mouvement et atteint de nouveaux records absolus au-delà de 2300 dollars l'once, avec un intérêt acheteur qui ne se dément pas.



'Même les investisseurs individuels, qui étaient jusque-là positionnés à la vente, s'y mettent', souligne DeftHedge. 'Au cours de la dernière semaine, les fonds d'investissement ont renforcé leurs positions acheteuses', indique le gestionnaire de risque.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.02%