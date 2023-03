Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC 40: peu de mouvements en attendant le verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de prudence mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison avril - grignote 4,5 points à 7128 points, laissant entrevoir une poursuite de la remontée opérée par l'indice depuis le début de la semaine.



Au terme de deux jours de réunion de son comité stratégique (FOMC), la Fed publiera son communiqué en début de soirée, avant la tenue d'une conférence de presse très attendue de son président, Jerome Powell.



Le verdict de l'institution ne fait guère de doute au vu de l'évolution du 'FedWatch' du CME, qui suggère une hausse de taux quasi-certaine d'un quart de point, à laquelle les intervenants attribuent une probabilité de plus de 86%.



Les marchés attendent surtout de savoir si la Fed emploiera un ton tout aussi accommodant que lors des opérations de sauvetage qu'elle a récemment conduites avec le Trésor afin de protéger le système financier américain.



'La Federal Reserve se retrouve face à une situation compliquée: gérer les effets de la crise financière née de la faillite de certaines banques régionales tout en poursuivant son combat contre l'inflation toujours trop élevée', rappelle Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



D'après le professionnel, le relèvement prévu ce soir pourrait être l'un des derniers de la séquence historique de resserrement monétaire que la banque centrale mène depuis l'an dernier.



'Les effets du choc de taux de 2022 provoquent des dégâts dans les bilans de certaines banques', explique-t-il. 'La Fed devra rassurer quant à sa volonté de circonscrire tout risque systémique sur les banques', conclut le gérant.



La solidité de l'économie américaine, attestée encore hier par de bons indicateurs sur le marché immobilier, plaide certes en faveur d'un durcissement, mais la fragilité de certaines banques milite pour une approche plus prudente.



Les investisseurs seront particulièrement intéressés par ses 'dot plots', qui dévoileront, comme à chaque fin de trimestre, ses perspectives pour le taux final de 2023 et les années à venir.



Ses anticipations pourraient être fortement revues à la baisse et satisfaire les investisseurs qui y verraient la confirmation d'un 'pivot' imminent dans la politique de l'autorité centrale.



Des propos conciliants de la part de Powell aideraient le secteur bancaire à poursuivre le redressement boursier amorcé ces derniers jours: en Europe, l'indice STOXX Europe 600 Banks a signé un vigoureux rebond de 3,8% hier.



A Wall Street, l'indice sectoriel S&P de la finance a quant à lui grimpé de 2,5% mardi, ce qui a aidé les marchés d'actions américains à maintenir leur orientation haussière.



Peu de mouvements sont à prévoir d'ici à la publication du communiqué de la Fed, d'autant que le début de séance s'annonce pauvre en indicateurs économiques.



Au Royaume-Uni, l'inflation a de nouveau augmenté pour atteindre 9,2% en février sur un an après 8,8% au mois de février, montrent des statistiques officielles publiées ce matin.



Sans surprise, les tensions inflationnistes s'opèrent toujours sur un large front Outre-Manche, allant du logement à l'énergie en passant par l'alimentation et les boissons.