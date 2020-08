Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : peu de changement en vue avant une semaine calme Cercle Finance • 17/08/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement lundi, première séance d'une semaine qui s'annonce calme, après les gains solides engrangés depuis le début du mois d'août. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance août - cède 4,5 points à 4956,5 points, laissant augurer d'une ouverture autour de l'équilibre. Les rares investisseurs présents en cette période de vacances estivales semblent préférer rester prudents face aux craintes concernant la reprise de la circulation du coronavirus. 'Dans bon nombre de pays européens tels que l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark, le nombre de nouvelles contaminations repart en légère hausse, même si nous pensons qu'il est encore trop tôt pour évoquer le scénario de deuxièmes vagues', écrivent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Le sentiment général d'appétit pour le risque sur les marchés qui a prévalu ces dernières semaines s'est poursuivi (la semaine passée) et nous ne voyons pas les choses changer à très court terme', assure toutefois la banque danoise. Les gains de 1,3% observés à Paris la semaine dernière - qui étaient venus s'ajouter à une progression de près de 2% la semaine précédente - suggèrent en effet que les investisseurs ont tendance à relativiser les craintes d'une remontée brutale du Covid-19. Cette première séance de la semaine s'annonce relativement calme en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan et de résultats de sociétés susceptibles d'impulser une tendance au marché. Les investisseurs surveilleront toutefois, en début d'après-midi, la parution de l'indice Empire State de la Fed de New York. Les dernières 'minutes' de la Fed, attendues mercredi soir, ainsi que les indices 'flash' des services et du secteur manufacturier pour les grands pays d'Europe - prévus vendredi - seront également très suivis. Vendredi, à Wall Street, les investisseurs avaient fait le nécessaire pour maintenir les indices américains à flot, au contact de leurs records absolus. Le Dow Jones s'adjugeait au final 0,1% et le Nasdaq cédait 0,2%, ce qui lui permettait de conserver une avance de près de 0,1% sur l'ensemble de la semaine. Sur le marché des changes, le dollar poursuit son repli lundi en dépit des indicateurs américains solides dévoilés vendredi, le billet vert se traitant actuellement autour de 1,1865 face à l'euro. Le pétrole reste, lui, favorisé par le récent redressement des indicateurs économiques, qui entraîne une hausse des prix des matières premières. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite ainsi à près de 42,4 dollars le baril, en hausse de 0,9%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.04%