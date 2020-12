Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : peu de changement attendu à l'ouverture Cercle Finance • 03/12/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement jeudi matin dans l'attente de plusieurs indicateurs économiques de premier plan. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - grappille 0,5 point à 5577 points, annonçant un début de séance amorphe. Le marché parisien évolue sans grande tendance depuis le début de la semaine, les investisseurs tentant de digérer l'impressionnante progression de 22% qui avait été signée au cours du mois de novembre. Les investisseurs ne manqueront pas de suivre de près plusieurs indicateurs économiques majeurs aujourd'hui, dont les indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant l'activité du secteur des services en Europe. Sont également attendues, en fin de matinée, les ventes au détail au sein de la zone euro, qui devraient avoir rebondi en octobre. 'L'effet négatif des couvre-feux et confinements se verra plutôt à partir de novembre', expliquent les équipes de la banque privée Oddo BHF. Les prises de risques devraient toutefois rester limitées dans l'attente de la parution aux Etats-Unis, dans le courant de l'après-midi, de l'indice ISM des services, attendu en baisse en novembre même si son niveau devrait reste élevé et encore très éloigné du seuil de contraction. Les investisseurs seront surtout attentifs, en début d'après-midi, aux chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, avec l'espoir que ces derniers dessinent enfin un début de normalisation du marché américain du travail. Malgré la valorisation jugée élevée des marchés boursiers, les acheteurs sont toujours présents et l'appétit pour le risque ne se dément pas, comme en témoignent les nouveaux records inscrits la veille à New York. Wall Street se montre résilient et ne lâche rien et les marchés d'actions américains ont aisément comblé leurs pertes initiales hier, permettant à l'indice S&P 500 d'aligner une nouvelle série de records. A Paris, l'indice CAC 40 a terminé autour de l'équilibre hier, mais la pause à l'oeuvre depuis le début de la semaine ne remet pas en cause la tendance haussière, estiment les spécialistes. Graphiquement, la configuration actuelle de l'indice laisse entrevoir un test rapide de la zone supérieure des 5620/5650 points, assurent ainsi les chartistes de Kiplink Finance. 'Nous surveillerons à nouveau le maintien de l'indice parisien entre 5555 et 5580 points, ce niveau semblant être la base de lancement d'une nouvelle séquence haussière', souligne le courtier parisien. Kiplink estime, à l'inverse, que les supports propices à un premier changement de configuration se situent autour de 5450 et 5390 points.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.