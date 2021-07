Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : peu de changement attendu à l'ouverture Cercle Finance • 15/07/2021 à 08:29









(Crédit photo : L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement jeudi matin avant une série d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise devant être publiés aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - recule de 16 points à 6542 points, annonçant un début de séance plutôt prudent. Le marché parisien avait clôturé à l'équilibre hier dans des volumes d'échanges réduits (moins de 2,25 milliards d'euros traités), un scénario parfaitement caractéristique d'une séance du 14 juillet. D'un point de vue technique, l'indice CAC continue donc toujours d'évoluer dans le 'trading range' qui se situe entre 6498 et 6570 points, avec des résistances identifiées à 6550 et 6570 points. Mais les optimistes retiendront que, malgré une inflation ressortie à 7,4% en rythme annualisé (PPI) aux Etats-Unis, Jerome Powell a su rassurer les marchés, qui ont inscrit de nouveaux records absolus à Wall Street, un signe jugé encourageant par les analystes. Aujourd'hui, les investisseurs suivront avec attention aux Etats-Unis les chiffres de l'indice Empire State de la Fed de New York, l'indice de la Fed de Philadelphie, les prix à l'importation, les inscriptions aux allocations chômageet la production industrielle Avant cela, ce sont les résultats trimestriels de Morgan Stanley, UnitedHealth et US Bancorp qui seront attendus de pied ferme par les marchés. En Chine, le PIB de deuxième trimestre a augmenté de 7,9% en glissement annuel, selon des données communiquées jeudi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES). 'De façon générale, l'économie nationale a connu une reprise stable au premier semestre', indique le BES dans son communiqué, mettant toutefois en garde contre les incertitudes découlant de la propagation mondiale du variant Delta et du déséquilibre de la reprise observé au niveau national.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.28%