Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : petite hausse en attendant le chômage US Cercle Finance • 07/05/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue ce matin légèrement au-dessus de la ligne de flottaison, dans l'attente de la publication, à 14h30 heure française, des derniers chiffres du chômage aux États-Unis. Ainsi, le CAC 40 s'affiche en hausse de +0,6%, à 4.460 points. 'Techniquement et toujours nettement au-dessus des 4.350 points, l'indice CAC 40 conserve une fragile tendance haussière. Les premiers objectifs haussiers de court terme sont légèrement révisés passant de 4.625/4.590 points à 4.555 points. Dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, l'important sera de tenir le support majeur des 4.350 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink. De fait, plusieurs données statistiques ont d'ores et déjà été publiées. En mars 2020 en France, la production chute dans l'industrie manufacturière (-18,2% après +0,9% en février), comme dans l'ensemble de l'industrie (-16,2% après +0,8%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee. Le solde commercial de la France se détériore de 0,5 milliard d'euros au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à -14,3 milliards, selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes. La production industrielle de l'Allemagne a plongé de 9,2% en mars selon des données ajustées de Destatis, soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, après une augmentation de 0,3% le mois précédent. Ce sont bien sûr les inscriptions américaines au chômage qui sont les plus attendues. Les statistiques du marché du travail sont en effet au centre de l'attention depuis le début de la crise et les investisseurs s'attendent à ce que les destructions d'emplois poursuivent leur rythme historique du mois d'avril. Depuis la fin mars, le nombre total de nouvelles inscriptions hebdomadaires s'est élevé à plus de 30 millions, ce qui fait que le chômage touche désormais près d'un quart de la population active aux États-Unis. Demain, ce sera au tour du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, toujours susceptible d'influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale, de paraître. En attendant, dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM publie un résultat net à -1.801 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en dégradation de 1.477 millions en comparaison annuelle, en un résultat d'exploitation à -815 millions, en baisse de 529 millions. Nexans affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 1.569 millions d'euros à cours des métaux constant, en croissance organique de -0,1% en base comparable 'dans le contexte sans précédent de la pandémie du Covid-19'. Legrand annonce une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 18,7% au titre des trois premiers mois de 2020, soit un fléchissement d'un point en comparaison annuelle dans un contexte de baisse significative de l'activité en fin de période.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.75%