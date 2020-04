Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : petite hausse en attendant la Fed Cercle Finance • 28/04/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris ouvre la journée en très légère hausse, dans un marché attentiste alors que débute la réunion de deux jours de la Réserve fédérale. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,4%, pour s'afficher à 4.520 points. Rappelons que le marché parisien avait fini au plus haut du jour lundi (+2,5%) - au contact des 4.505 points - à l'issue d'une séance caractérisée par une vague d'arrachage des cours et la quasi-disparition des ordres de vente. 'L'indice CAC 40 a repris son élan haussier pour venir tutoyer une nouvelle fois la résistance majeur des 4.520 points. Graphiquement, nous connaissons l'importance de ce plafond sur lequel l'indice parisien s'est cassé les dents à maintes reprises lors des dernières séances. La tendance haussière de court terme est bien présente et effective mais semble encore trop fragile pour combler rapidement le gap des 4.520/4.625 points', commentent les équipes de Kiplink. Les volumes devraient toutefois rester limités aujourd'hui, dans l'attente du communiqué de la Fed, qui sera l'occasion demain de faire le point sur les mesures spectaculaires mises en place depuis le début de la crise. Sachant que l'objectif des 'Fed funds' se situe déjà entre 0% et 0,25%, les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera la Fed. En attendant, les investisseurs surveilleront aujourd'hui l'indice de confiance des consommateurs américains établi par le Conference Board. Une chute d'ampleur semble inévitable au vu des enquêtes PMI et de l'indice de l'Université du Michigan publiés la semaine dernière. Une chute historique, c'est d'ailleurs ce qu'il s'est produit se matin pour l'indice de confiance des ménages. En avril 2020, avec la crise sanitaire, la confiance des ménages français dans la situation économique chute ainsi fortement au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee. Celui-ci perd huit points pour tomber à 95, soit sa plus forte baisse depuis la création de l'enquête en 1972. La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants chute lourdement, le solde correspondant perdant 43 points, et le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future diminue très fortement, perdant 15 points. Dans l'actualité des valeurs, Capgemini annonce avoir réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3.547 millions d'euros, en hausse de 3,1% à taux de changes courants, de 2,3% à taux de change constants et de 2% en organique par rapport au même trimestre de 2019. Le groupe d'électronique Thales publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 3.899 millions d'euros, en hausse de 16% à données publiées, et en baisse de 4,7% à périmètre et taux de change constants. Atos indique que deux des supercalculateurs les plus puissants de France, basés sur sa plateforme BullSequana, fournissent une grande partie de leurs ressources de calcul à des équipes de recherche européennes participant à la lutte contre le Covid-19.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.30%