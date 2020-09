Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : petite hausse en attendant la Fed Cercle Finance • 16/09/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence cette troisième séance de la semaine sur une petite hausse, dans l'attente de l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), ce soir. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,2%. Il s'affiche à 5.073 points. 'Pas à pas, l'indice CAC 40 progresse. Timide séance de hausse [hier] pour l'indice parisien qui clôture pour la seconde fois au-dessus de la résistance majeure des 5.050 points. A peine le niveau supérieur des 5.050 dépassé et validé, l'indice CAC 40 bute déjà sur la résistance des 5.080 points. Ce manque de dynamisme fragilise la tendance haussière de court terme', analysent les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,2% en août, un taux en chute de 0,8 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'ONS, mais le consensus attendait un taux de 0%. Les opérateurs prendront encore connaissance ce matin de la balance commerciale de la zone euro, puis cet après-midi, des ventes de détail aux États-Unis. 'Même si la situation économique se dégrade, les ménages profitent encore d'une épargne accumulée durant le confinement mais l'effet 'chèque du Trésor' va s'atténuer, notamment sur les ventes des hard discounters', notait à ce sujet Aurel BGC en début de semaine. 'Le poids des achats sur internet dans les ventes totales sera aussi regardé avec attention alors que la défiance vis-à-vis des valeurs technologiques s'est prolongée la semaine dernière', poursuivait-il. Dans l'actualité des valeurs, Tessi publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 55% à 4,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 24,4% à 17,1 millions (-34,4% à périmètre comparable proforma). Suez annonce un protocole d'accord avec PreZero visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion des déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe. Fleury Michon annonce avoir conclu avec le groupe Beretta un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité de ses titres (50% du capital social) dans Piatti Freschi Italia (PFI), à Mariofelice SPA, société mère du groupe Beretta. Ramsay Santé fait part du projet de cession à Bergman Clinics de six cliniques d'origine Capio situées en Allemagne, transaction dont la finalisation est prévue dans le courant du quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.31%