CAC 40: petite hausse avant une fin de semaine chargée

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, suivant la tendance positive enregistrée en Asie et à Wall Street, le risque politique se faisant un peu moins pesant avant une fin de semaine chargée.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 52 points à 7732 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Au vu de l'agenda économique allégé de la séance, les marchés devraient s'octroyer une pause aujourd'hui avant de s'engager dans une fin de semaine bien plus effrénée.



Les investisseurs surveilleront avec une grande attention, vendredi, la parution de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Les opérateurs de marché seront également attentifs à la tenue, demain, du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



En France, la bonne cote du RN et du Nouveau Front Populaire dans les sondages à l'approche du premier tour, dimanche, des élections législatives contribuent toujours à alimenter un certain climat de nervosité.



'Les élections restent toujours un point d'attention mais, en l'absence d'information nouvelle et de changement au niveau des sondages, cela a peu d'effet immédiat sur le marché', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



En Asie, la Bourse de Tokyo progressait de 1,3% mercredi à l'approche de la clôture, favorisée par le repli du yen et la hausse du Nasdaq la veille.



Après avoir aligné trois séances de baisse, l'indice américain à forte pondération technologique s'est redressé de 1,3% à la faveur du rebond technique opéré par Nvidia.



Le fabricant de processeurs dédiés à l'IA s'est adjugé près de 6,8% hier soir, effaçant d'un coup la moitié de ses pertes essuyée depuis quasiment une semaine.



L'embellie se poursuit sur le compartiment obligataire, avec une légère réduction du 'spread' entre le rendement des OAT françaises et celui des Bunds allemands, qui se contracte à 76 points de base.



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans se détend pour repasser sous la barre de 4,24%, mais semble figé depuis six jours dans un intervalle allant de 4,22% à 4,26%.



Du côté de l'énergie, les cours du brut restent orientées à la hausse en attendant la publication cet après-midi des chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le baril de Brent de Mer du Nord progresse de 0,5% à 85,4 dollars, tandis que baril de brut texan WTI prend 0,6% à 81,3 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.