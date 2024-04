Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: petit regain d'optimisme avant les PMI information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse mardi matin, dans l'anticipation d'une amélioration des indices PMI qui seront publiés dans la matinée par la banque allemande HCOB.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - avance de 30,5 points à 8013,5 points, signe avant-coureur d'une ouverture en territoire positif.



Les investisseurs devraient toutefois se garder de prendre trop de risques avant la publication des enquêtes PMI, qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie du Vieux Continent.



L'indice composite pour la zone euro, attendu autour de 10h00, est prévu à 50,8 en avril, toujours au-dessus de la barre des points témoignant d'une croissance de l'activité, après être ressorti à 50,3 en mars, son plus haut niveau en presque deux ans.



'Plusieurs signaux de reprise sont visibles en Europe ces derniers mois', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Un nouveau rebond des PMI viendrait conforter l'amorce d'une reprise après plusieurs trimestres de stagnation', souligne la banque privée.



Les marchés sont également soutenus par la solide clôture de Wall Street, qui a fini par opter pour la hausse la veille sous l'impact positif d'une vague de rachats à bon compte suite à la lourde chute de la semaine passée.



En reprenant 0,7%, le Dow Jones a refranchi la barre des 38.000 points, tandis que le S&P 500 s'est de son côté hissé au-dessus du seuil des 5000 points en signant un gain de 0,9%.



En dehors de la parution des indices PMI, les investisseurs vont devoir digérer une salve de résultats trimestriels d'entreprises européennes, dont les comptes d'AkzoNobel, Novartis, Renault ou OVHcloud.



Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût de l'évolution du rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui recule timidement autour de 4,62%.



Une détente se dessine également sur le marché obligataire européen, où le 10 ans allemand se replie à 2,48%.



L'euro lâche un peu de terrain face au dollar, à 1,0645, l'apaisement des tensions entre Israël et l'Iran ne détournant pas les investisseurs des actifs sûrs comme le dollar.



Les cours du pétrole sont stables, les matières premières gardant le vent en poupe dans un environnement géopolitique jugé toujours instable.



Si le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,3% vers 82,8 dollars, le baril de Brent se traite autour de 87,2 dollars, en hausse de 0,3%.



Pour l'instant, les principales victimes de la détente sur le front géopolitique sont les métaux précieux, avec notamment une chute de 1,1% de l'or à 2320,7 dollars l'once.





