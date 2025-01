CAC 40: petit rebond en vue malgré les 'techs' et la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir en légère hausse jeudi matin, marquant un timide rebond après trois séances consécutives de baisse, même si le discours prudent de la Fed et les résultats décevants de plusieurs géants américains de la tech semblent préoccuper certains investisseurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de 7,5 points à 7896,5 points, annonçant une modeste progression en début de séance.



Wall Street a fini dans le rouge mercredi, affaiblie par les annonces de la Fed qui a conclu sans surprise sa première réunion de l'année par un 'statu quo' sur ses taux.



La banque centrale américaine a fait part de son intention de prendre son temps dans l'évolution de sa politique monétaire, à la fois pour analyser les implications des politiques de la nouvelle administration et pour constater de nouveaux progrès en termes de désinflation.



Au coup de cloche final, le Dow Jones s'effritait de 0,3%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite lâchaient tous les deux 0,5%.



Mais le repli de New York ne s'est pas propagé à l'Asie, où la Bourse de Tokyo affichait des gains de plus de 0,2% en fin de séance.



Les publications des 'Sept Magnifiques' tombées hier après la clôture de Wall Street ont pourtant, dans l'ensemble, déçu les investisseurs.



Microsoft chute de plus de 4% en transactions électroniques après avoir dévoilé un bénéfice par action de 3,23 dollars contre un consensus de 3,11 dollars. A 69,9 milliards de dollars, son chiffre d'affaire dépasse légèrement les 68,8 milliards attendus par les analystes.



Le marché espérait visiblement mieux.



Quant à Meta, son BPA trimestriel a largement surpassé les précisions, mais son objectif de chiffre d'affaires pour le premier trimestre s'avère un peu moins solide que prévu.



Tesla perd de son côté autour de 4% en cotations avant-Bourse suite à la publication d'un BPA décevant de 0,73 dollar, contre 0,76 dollar estimé, le chiffre d'affaires ayant raté encore plus nettement l'objectif à 25,7 milliards de dollars contre 27,3 milliards attendus.



Seul IBM surprend agréablement avec une BPA de 4,26 dollars contre 4,12 dollars anticipé, le chiffre d'affaires ressortant à 17,25 milliards de dollars comme prévu.



Dans ce climat de nervosité, les prises de risques devraient rester limitées à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Les investisseurs, qui attendent une nouvelle baisse de taux, étudieront de près les déclarations de la présidente de l'institution, Christine Lagarde



Celle-ci devrait notamment fournir davantage d'informations sur sa confiance dans le fait que l'inflation dans la zone euro retombera vers 2% d'ici le milieu de l'année.



La séance sera par ailleurs animée par les premières estimations de la croissance en zone euro et aux Etats-Unis au titre du quatrième trimestre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.